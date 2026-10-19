Foto seiner Kinder: Hierbei wird Prinz Harry ganz emotional

Prinz Harry (42) kann seine Rührung kaum verbergen, als ihm während einer Aufnahme für die Lernplattform MasterClass ein ganz besonderes Bild gezeigt wird: ein Foto seiner Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5), das er selbst geschossen hat. Die Aufnahme zeigt die Geschwister, wie sie nebeneinander an einem Sandstrand entlanglaufen. Im Hintergrund ist ein Berg zu erkennen. Harrys Frau Herzogin Meghan (45) hatte den Schnappschuss zuvor bereits auf Instagram mit ihren Followern geteilt. Beim Anblick des Motivs wird der Royal sichtlich emotional: "Ich liebe dieses Foto. Ich habe dieses Foto aufgenommen. Das war kurz vor Archies Geburtstag", erklärt er in dem Video. Vor allem das vertraute Miteinander seiner Kinder berührt den Royal. "Die beiden, Bruder und Schwester, friedlich miteinander in der Natur zu sehen, erfüllt mein Herz", schwärmt Harry gegenüber MasterClass bewegt.

Das Gespräch führte Harry mit Dr. Mary-Frances O'Connor – es ist Teil der MasterClass-Einheit "Redefining Grief: Building Resilience Through Loss". In einem Ausschnitt, der auf YouTube veröffentlicht wurde, blickt der Herzog von Sussex auf prägende Momente seines Lebens zurück. Besonders beim Thema Nachwuchs gerät er ins Schwärmen: "Ich bin stolz, dass wir so weit gekommen sind. Ich bin einfach überglücklich, dass ich zwei gesunde, wunderschöne, unterhaltsame, sehr lustige Kinder habe." Für seinen Auftritt soll der Royal bezahlt worden sein. Laut Daily Mail könnte sich das Honorar auf umgerechnet bis zu 89.000 Euro belaufen. Zusätzlich sei möglicherweise eine Beteiligung an den Einnahmen aus Abonnements vereinbart worden. Eine Quelle aus Harrys Umfeld bestätigte dem Blatt zwar die Bezahlung, machte zur tatsächlichen Höhe der Summe jedoch keine Angaben.

Dass das Vatersein nicht immer leicht ist, verschweigt Harry in dem Gespräch nicht. "Vater zu werden, ist eine emotionale Achterbahnfahrt. Ich wünschte, ich hätte gewusst, wie schwer es sein würde, Vater zu sein. Aber ich würde es um nichts in der Welt ändern", erklärt der zweifache Vater. Seinem jüngeren Ich würde er rückblickend einen ganz bestimmten Rat mit auf den Weg geben: "Halte dich gut fest, denn das wird eine verdammt wilde Fahrt." Mit Blick auf mögliche Kritik an dem bezahlten Auftritt verteidigte unterdessen die Quelle aus seinem Umfeld das Gespräch gegenüber der Daily Mail. "Ich würde jeden ermutigen, es sich anzusehen, bevor er sich ein Urteil bildet", hieß es dort. Harry solle demnach nicht dafür kritisiert werden, "aus dem Herzen zu sprechen".

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

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Getty Images Beim Invictus-"1 Year To Go"-Event in Birmingham: Pickleball-Session mit Prince Harry, Duke of Sussex

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025