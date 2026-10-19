Giuliano über Jannik und Eva: Nicht alles ist ernst gemeint

Bei Love Island VIP sorgte Jannik Kontalis (30) zuletzt mit seinem Verhalten gegenüber Eva Benetatou (34) für Diskussionen. Die Reality-TV-Bekanntheit hatte sich von Jannik und dessen Kumpel Giuliano Lorenzo Hediger nicht ernst genommen gefühlt, nachdem die beiden Männer über die Situation gelacht hatten. Doch war das Gelächter tatsächlich gegen Eva gerichtet? Am Rande von Fame Fighting nahm Giuliano seinen Freund im Gespräch mit Promiflash nun in Schutz. "Das Ding ist, es kommt ein bisschen komisch rüber, weil man denkt, die lachen irgendwie über die Frauen, weil sie sie nicht ernst nehmen", räumte der Musiker ein. Laut Giuliano hätten sich die beiden allerdings keineswegs über die Kandidatinnen lustig gemacht, sondern lediglich die ungewöhnliche Situation amüsant gefunden. "Aber wir lachen wirklich nur einfach, weil diese Kombination, diese Konstellation einfach sehr lustig war", stellte er klar. Die Frauen absichtlich bloßzustellen, sei demnach nicht ihre Absicht gewesen.

Auch Janniks Frage "Liebst du mich?", die er Eva während der Datingshow gestellt hatte, sieht Giuliano deutlich entspannter. Seiner Meinung nach sei offensichtlich gewesen, dass sein Kumpel die Aussage nicht vollkommen ernst gemeint habe. "Schau mal, das ist für mich nicht zu viel, weil ich glaube, als Frau muss man das einschätzen können, dass das ein bisschen ironisch ist", erklärte er gegenüber Promiflash. Weiter betonte er: "Weil natürlich kann man nicht nach drei Tagen sagen: 'Ich liebe dich.'" Für Giuliano war Janniks Frage daher eher als scherzhafte Nachfrage nach Evas Zuneigung und nicht als ernst gemeintes Liebesgeständnis zu verstehen. Er selbst hätte die Worte vielmehr als "Magst du mich?" oder "Hast du mich gern?" interpretiert. Janniks Humor werde seiner Ansicht nach häufig falsch aufgefasst. Bei Eva habe Giuliano allerdings das Gefühl gehabt, dass sie emotional bereits ziemlich tief in die Situation involviert gewesen sei.

Dabei hatte es zwischen Eva und Jannik in der Villa zuvor durchaus gefunkt. Die beiden Realitystars kamen sich während ihrer gemeinsamen Zeit bei "Love Island VIP" immer näher und führten intensive Gespräche über ihre Vergangenheit und ihre Familien. Auch eine gemeinsame Nacht in der Private Suite durfte nicht fehlen. Im Anschluss beschrieben beide die Stunden zu zweit als heiß, intim und vertraut. Sowohl Eva als auch Jannik hatten damals betont, dass zwischen ihnen eine starke Verbindung bestehe und sie ein ähnliches Mindset teilen würden. Umso mehr sorgte Janniks späteres Verhalten für Irritationen. Während Eva sich offenbar nicht ausreichend ernst genommen fühlte, ist Giuliano überzeugt, dass die Situation vor allem durch den Humor seines Freundes missverstanden wurde.

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Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Giuliano Lorenzo Hediger, Evanthia Benetatou und Jannik Kontalis

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Instagram / lostbvtterflyy Jannik Kontalis und Giuliano Lorenzo Hediger, August 2025

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RTLZWEI Eva Benetatou und Jannik Kontalis bei "Love Island VIP"