"Safe Sex": Bei "Love Island VIP"-Jannik und Eva wirds intim

Bei Love Island VIP wird es zwischen Eva Benetatou (34) und Jannik Kontalis (30) immer intensiver. Die beiden führen tiefgründige Gespräche über ihre Vergangenheit und ihre Familien und verbringen schließlich sogar eine gemeinsame Nacht in der Private Suite. Unter der Bettdecke scheint es dabei heiß herzugehen – zumindest lassen die Bewegungen Raum für Spekulationen. Zurück bei den anderen Islandern sorgt die gemeinsame Nacht prompt für Gesprächsstoff: Sind sich Eva und Jannik noch nähergekommen? "Wir sind wie auf Wolke sieben aufgewacht. Es hat sich alles leicht und weich angefühlt. Es war eine sehr heiße und intime Nacht. Es hat sich alles sehr schön und vertraut angefühlt", schwärmt Jannik anschließend. Auch Eva ist begeistert: "Das war wieder so ein krasses Ding mit mir und Jannik. Die Verbindung, die Connection, das gleiche Mindset. Das ist einfach Wahnsinn. Manchmal fühle ich mich so: Kneift mich bitte, ob das alles echt ist."

Die übrigen Kandidaten sind entsprechend neugierig, doch mit Nachfragen kommen sie nicht weit. "What happens in der Private Suite, bleibt in der Private Suite", weicht Eva aus. Auch Jannik hält sich bedeckt und erklärt lediglich: "Ein Gentleman schweigt und genießt." Mitkandidat Giuliano Lorenzo Hediger hat dagegen seine ganz eigene Theorie und stellt in der Villa klar: "Die hatten safe Sex." Dass sich Eva und Jannik körperlich nähergekommen sind, lässt der ehemalige MLFL-Teilnehmer zumindest durchblicken: "Keiner kauft die Katze im Sack, deswegen haben wir uns gestern näher kennengelernt. Man war halt eins." Eva wiederum schwärmt von den Fähigkeiten ihres Partners und macht deutlich, dass sie sich weitere Annäherungen gut vorstellen kann: "Er weiß, was er macht. Er weiß, gewisse Knöpfe zu drücken. Ich fand es schön und ich freue mich auf mehr", verrät die Ex-Bachelor-Kandidatin.

Wie es zwischen Eva und Jannik weitergeht, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass nicht alle an das große Knistern glauben. Bereits in einer vergangenen Folge mussten sich die beiden bei der Paarungszeremonie mit kritischen Stimmen auseinandersetzen, nachdem Moderatorin Sylvie Meis (48) ein Gerücht angesprochen hatte: Tim hatte die Theorie aufgestellt, Eva und Jannik könnten ihre Annäherung bereits vor der Show abgesprochen haben. Vor laufender Kamera relativierte er seine Vermutung allerdings: "Es war eine Theorie, dass die sich abgesprochen haben könnten. Wir werden sehen." Jannik nahm den Verdacht mit Humor und erklärte grinsend: "Ich muss sagen: Ich kann verstehen, wenn's so wirkt. Aber wir sind halt selber irgendwie überrascht. Wir liegen dann im Bett, küssen uns und lachen dann so schelmisch und denken: Was geht hier ab?"

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RTLZWEI Jannik Kontalis und Eva Benetatou bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Jannik Kontalis und Eva Benetatou bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Jannik Kontalis und Eva Benetatou bei "Love Island VIP"