Kinodebüt: US5-Sänger Jay Khan dreht mit Fußballer Gíslason

Jay Khan (44) steht künftig nicht nur auf der Bühne, sondern auch vor der Kamera: Der Sänger übernimmt in "IceGuys: The Movie" eine Hauptrolle und spielt darin den Chef einer Boyband. Wie Bild berichtet, tritt seine Filmtruppe in einem internationalen Realityshowwettbewerb gegen die isländischen IceGuys rund um Rúrik Gíslason (38) an. Der Gewinner darf bei einer anstehenden Welttournee der Backstreet Boys den Eröffnungsslot übernehmen. Für die Dreharbeiten ging es für den US5-Sänger im Sommer für zehn Tage nach Island. Dort stand Jay nicht nur gemeinsam mit Rúrik vor der Kamera, sondern auch mit seinen Team-5ünf-Kollegen Daniel Johnson, Joël de Tombe und Dennis Somuah. Das Ergebnis lässt nicht mehr lange auf sich warten. Bereits am 30. Oktober 2026 soll der Kinofilm seine große Premiere in Island feiern. Damit sind gleich vier Mitglieder von Jays aktuellem Boybandprojekt Team 5ünf, einer deutschsprachigen Coverband für Boybandsongs, Teil des Leinwandabenteuers.

Im Zentrum der Filmhandlung stehen die IceGuys, eine Band, die 2023 gegründet wurde und von Rúrik angeführt wird. Der ehemalige Fußballprofi gewann zuvor bereits Let's Dance. Im Wettbewerb des Films müssen sich seine Jungs gegen gleich mehrere rivalisierende Boybands durchsetzen – als stärkste Konkurrenz gilt dabei ausgerechnet die Gruppe von Jay. Die Rolle liegt für den Musiker nahe, schließlich kennt er das Boybandgeschäft aus eigener Erfahrung: In den 2000er-Jahren feierte er mit US5 und Hits wie "Maria" große Erfolge. 2021 rief er dann mit Team 5ünf ein neues Boybandprojekt ins Leben. Während der Termin für die isländische Premiere bereits feststeht, gibt es für Deutschland bislang noch keinen Kinostart.

Mit dem Schauspieldebüt geht für Jay ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Schon vor zwei Jahrzehnten soll ihn seine Mutter darin bestärkt haben, es als Darsteller zu probieren. "Ich wollte neben der Musik schon immer als Schauspieler arbeiten. Meine Mama hat sich das bereits vor 20 Jahren gewünscht und mich immer darin bestärkt, es zu versuchen", erzählte er gegenüber Bild. Und weiter: "Als das Angebot für diesen Film kam, habe ich natürlich sofort zugesagt. Meine Rolle ist gar nicht so schwer. Ich spiele ja quasi mich selbst." Tatsächlich bringt Jay durch seine Zeit bei US5 und Team 5ünf reichlich persönliche Nähe zu seiner Figur mit.

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Getty Images Jay Khan bei der .comTessa Turns Seven Feier in Düsseldorf, August 2025

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IMAGO / BREUEL-BILD Rúrik Gíslason, Ex-Fußballer

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Getty Images Kevin Richardson, AJ McLean, Nick Carter, Brian Littrell und Howie Dorough beim iHeartRadio Z100’s Jingle Ball 2022 im Madison Square Garden