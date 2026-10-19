Mit Nathalie Gaus: Diese Shows würde Kevin Schäfer machen

Kevin Schäfer hat offenbar schon ganz genaue Vorstellungen davon, welche Realityformate als Nächstes auf seiner Liste stehen – und mit wem er sie angehen will. Im Interview mit Promiflash verriet der Realitystar, dass er sich sowohl Der Promihof als auch die #CoupleChallenge vorstellen könnte. Besonders vor der sportlichen Variante hat er allerdings noch ein klitzekleines bisschen Respekt. "Promihof wäre machbar. CoupleChallenge ist schon sehr sportlich. Sehr sportlich", erklärte er. Und weiter: "Ich bin ja auch sportlich, aber ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Aber ich würde es ausprobieren." An seiner Seite hätte er dabei gern ein ganz bestimmtes Gesicht: seine beste Freundin und Reality-TV-Kollegin Nathalie Gaus (35). Mit ihr als Partnerin würde er sich offenbar auch an die härteren Aufgaben herantrauen.

An Nathalies Qualitäten als Teampartnerin lässt Kevin nämlich keinerlei Zweifel aufkommen. Er traut seiner Freundin offenbar auch anstrengende Challenges zu und würde sich mit ihr auf verschiedenste Formate einlassen. "Mit Nathalie würde ich überall hingehen. Aber wir haben erst mal das Forsthaus Rampensau ins Auge gefasst. Erst mal so ein bisschen austesten und dann die harten Sachen", verrät er im Promiflash-Interview. Die beiden wollen also zunächst herausfinden, wie gut sie als Team funktionieren, bevor sie sich an die anstrengenderen Formate wagen. Dabei ist Kevin überzeugt, dass Nathalie den sportlichen Aufgaben gewachsen wäre: "Obwohl, sie ist so schön, sie ist so sportlich. Ich glaube, das kriegt sie auch hin."

Kevin und Nathalie verbindet eine enge Freundschaft. Beide sind als Realitystars bekannt und haben bereits Erfahrungen mit verschiedenen TV-Produktionen gesammelt. Bei "Der Promihof" werden sie in der kommenden zweiten Staffel jedoch nicht gemeinsam zu sehen sein. Für die neuen Folgen wurde bereits ein vollständiges Teilnehmerfeld mit elf anderen Duos verkündet. Zuletzt wurde der komplette Cast aus elf Duos verkündet. Mit dabei sind unter anderem Christina Dimitriou (34) und Vanessa Nwattu (26), Kevin Njie (30) und Suki Tegan sowie Julia Römmelt (32) und René Dost (57). Kevins Äußerungen sind daher nicht als Bekanntgabe einer Teilnahme zu verstehen. Vielmehr handelt es sich bei "Der Promihof" um einen generellen Formatwunsch des Realitystars. Konkreter klingt hingegen sein gemeinsamer Plan mit Nathalie für "Forsthaus Rampensau": In dieser Show möchten die Freunde nach Kevins Aussage zuerst testen, wie sie als Duo zurechtkommen, bevor sie sich möglicherweise an die sportlichere "CoupleChallenge" wagen.

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Imago Nathalie Gaus und Kevin Schäfer bei der Premiere von "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth

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Imago Kevin Schäfer bei der Premiere von "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth

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RTLZWEI "Der Promihof" 2026