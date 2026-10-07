Cast steht fest: Das sind die neuen "Promihof"-Kandidaten

Das Rätselraten hat ein Ende: Der Cast für die zweite Staffel von Der Promihof steht fest. Auf Instagram gab die Sendung jetzt bekannt, welche elf Duos gemeinsam auf dem Hof antreten werden. Dabei sind Christina Dimitriou (34) und Vanessa Nwattu (26) sowie Kevin Njie (30) und Suki Tegan. Julia Römmelt (32) bildet ein Team mit René Dost (57), während Marc-Robin Wenz gemeinsam mit Christian Lell (42) ins Rennen geht. Auch Matthias Mangiapane (43) und Fabian Laith treten als Duo an. Hinzu kommen Zoe Müllner und Vanessa Brahimi, Meike Buschening-Kaffenberger und Patrick Mast, Jasmin Sainabou und Tara Tabitha (33) sowie Kate Merlan (39) und Teddy. Die letzten beiden Teams bilden Jennifer Iglesias (28) und Andrew Weiss sowie Thomas Dragunski und Spitzbua Markus. Damit ist nun nicht nur der komplette Cast bekannt, sondern auch, welche Kandidaten gemeinsam um den Sieg kämpfen werden.

Für allzu viele Überraschungen sorgte die Bekanntgabe allerdings nicht, denn ein Großteil der Teilnehmer war bereits im Vorfeld als möglicher Cast gehandelt worden. Unter anderem kursierten die Namen Christian, Matthias, Redo, Suki, Spitzbua Markus, Thomas, Meike, Patrick, Vanessa Nwattu und Christina schon vor der offiziellen Verkündung. Auch Kate, Julia, Andrew, Jennifer, Kevin, Marc-Robin, Tara, Vanessa Brahimi und Zoe waren zuvor Teil der Spekulationen gewesen. Nicht auf der vorab gehandelten Liste standen dagegen Teddy, Fabian und Jasmin. Unter dem Instagram-Beitrag kommt der neue Cast bei einigen Fans bereits gut an und wird unter anderem als "wilder Cast" gefeiert. Besonders auf Suki und Jennifer freuen sich einige Zuschauer. Für Gesprächsstoff sorgt zudem, dass mit Christina und Vanessa gleich zwei Ex-Partnerinnen von Aleksandar Petrovic (35) auf dem Hof aufeinandertreffen – ein Wiedersehen, auf das auch in der Kommentarspalte bereits gespannt geblickt wird.

Ein entspannter Urlaub dürfte die zweite Staffel für die Kandidaten jedenfalls nicht werden. Voraussichtlich geht es für die Realitystars und TV-Neulinge erneut auf einen Hof in Polen, wo sie ihren gewohnten Alltag gegen körperliche Arbeit eintauschen müssen. Ställe ausmisten, Tiere versorgen und verschiedene Challenges meistern gehören dort zum Programm. Für Spannung könnte vor allem die Mischung der Teilnehmer sorgen: Während einige der Kandidaten bereits seit Jahren regelmäßig im Reality-TV zu sehen sind, haben andere bislang deutlich weniger Erfahrung vor den Kameras gesammelt. Auf dem Hof treffen damit ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und Temperamente aufeinander. Wann die zweite Staffel von "Der Promihof" ausgestrahlt wird, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "Der Promihof" 2026

Anzeige Anzeige

Imago Christina Dimitriou bei Fame Fighting International, Juni 2026

Anzeige Anzeige

IMAGO / Beautiful Sports Kevin Njie, November 2024