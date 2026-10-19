"Schrecklich": Damit kann Prinz William gar nicht umgehen

Prinz William (44) steht bei seiner Reise zur Verleihung des Earthshot Prize 2026 in Mumbai offenbar vor einer ganz persönlichen Herausforderung: Scharfes Essen verträgt der britische Thronfolger nämlich überhaupt nicht. Im Gespräch mit BBC-Interviewerin Nikita Kanda sprach der dreifache Vater nun überraschend offen darüber, wie sein Körper auf stark gewürzte Speisen reagiert. "Meine Schärfetoleranz ist ziemlich begrenzt. Ich fange an zu schwitzen, es ist schrecklich!", gestand William. Bei seiner Reise nach Indien, das für seine Vielfalt an Gewürzen weltweit bekannt ist, dürfte bei der Auswahl der Gerichte also etwas Vorsicht gefragt sein. An der Vorfreude auf seinen Aufenthalt in der Millionenmetropole ändert dies jedoch offenbar nichts: William schwärmte bereits von der besonderen Atmosphäre und blickt seinem Aufenthalt in Mumbai gespannt entgegen.

Dass William bei scharfem Essen schnell an seine Grenzen stößt, ist in seiner Familie längst bekannt. Prinzessin Kate (44) erzählte bereits, dass sie beim Kochen auf die geringe Schärfetoleranz ihres Mannes und der drei gemeinsamen Kinder Rücksicht nehmen muss. Die Gewürze gibt Kate daher erst gegen Ende hinzu und tastet sich bei der Portion ihres Mannes besonders behutsam an die gewünschte Schärfe heran. Bei einem gemeinsamen Radioauftritt erklärte William bereits scherzhaft: "Sie muss es vorsichtig angehen, weil ich sonst zu sehr ins Schwitzen komme. Das ist kein schöner Anblick!" Sein aktuelles Geständnis machte der Royal rund um ein spontanes Cricketspiel auf der Prachtstraße The Mall in London, das anlässlich der Austragung des Earthshot Prize in Mumbai veranstaltet wurde. Mit dabei waren unter anderem Englands Cricketkapitän Joe Root und die westindische Cricketlegende Brian Lara.

Während sich William bei scharfen Currys lieber in Zurückhaltung übt, scheint er einer anderen Versuchung deutlich schwerer widerstehen zu können: Schokolade. Die süße Vorliebe des 44-Jährigen sorgt im Familienalltag offenbar immer wieder für kleine Neckereien. Gelegentlich soll der Prinz sogar bei den Osterleckereien seiner Kinder Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) zugreifen, wenn sich ihm eine passende Gelegenheit bietet. Kate ließ schon im April 2020 bei einem Videogespräch mit Schulkindern scherzhaft durchblicken, dass ihr Mann zu Hause gern nascht. Bei würzigen Gerichten muss sich William hingegen zurückhalten, damit er nicht gleich ins Schwitzen gerät.

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Imago Besuch in Acton: William, Prince of Wales, am ActOne Cinema in London

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Getty Images Prinze William spielt Cricket bei Earthshots "Cricket On The Mall" in London

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Getty Images Prinz William und Kate besuchen die Anchor Tavern Pub & Hub in Port Bannatyne auf der Isle of Bute