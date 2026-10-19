Victoria's Secret erntet Kritik für Models bei Fashion Show

Es ist wieder so weit: Die Fashion Show der luxuriösen Dessous-Marke Victoria's Secret hat die schönsten Frauen der Welt über den Laufsteg geschickt. In der Vergangenheit liefen Supermodels wie Alessandra Ambrosio (45), Gisele Bündchen (46), Heidi Klum (53), Karlie Kloss (34) und Gigi Hadid (31) in der Show mit. Auch Karolina Kurkova (42), Adriana Lima (45), Candice Swanepoel (37) und Romee Strijd (31) starteten dort unter anderem ihre Karrieren in der Modebranche. Doch in diesem Jahr wurden einige Supermodels durch Influencer und Schauspielerinnen ersetzt – was zu großer Kritik in den sozialen Medien geführt hat. Clips der Show tauchten auf dem Instagram-Account des Modehauses auf und sofort hagelte es ernste Worte. "Die Victoria's Secret Fashion Show ist von ikonischem Glamour zu einem Influencer-Zirkus geworden. Social-Media-Ruhm und performative Inklusivität haben echtes Model-Talent, Eleganz und Laufsteg-Präsenz ersetzt", hieß es da.

So wurde zum Beispiel Influencerin Lena Mantler (24) über den Laufsteg geschickt. Lena arbeitet schon seit Jahren als Model und hat einige große Fotokampagnen einheimsen dürfen, dennoch ist sie den meisten Usern als Internetstar bekannt. Auf dem Laufsteg ist sie noch ein Frischling – und das fiel den Fans online sofort auf. "Das ist ein Witz, den ich nicht verstehe", schrieben einige User unter Beiträgen, während andere meinten: "Fehlbuchung", "Influencer haben dort nichts zu suchen" oder auch: "Der Walk hätte besser geübt werden müssen. Das ist ja furchtbar." Auch andere Fans der Marke meldeten sich entrüstet unter weiteren Beiträgen: "Das ist so respektlos den richtigen Models gegenüber!" und "Macht das bitte nicht noch mal! VS war mal so elegant, aber die ganzen Clowns auf dem Laufsteg lassen euch einfach peinlich aussehen."

Schon vor der eigentlichen Show hagelte es Kritik, als Supermodel Romee Strijd sich im Netz meldete und ihren Fans von der Absage berichtete, die VS ihr erteilte. Wie jedes Jahr müssen sich auch die altbekannten VS-Models im Casting behaupten. Anstatt gleich ein Urteil zu fällen, ließen die VS-Casting-Chefs sie und andere Supermodels wochenlang zappeln. Auf TikTok berichtete Romee: "Ich fühle mich von meiner Agentur nicht unterstützt. Ich habe nicht das Gefühl, die ganze Wahrheit zu erfahren. Ich glaube nicht, dass ich in Zukunft noch einmal an einem VS-Casting teilnehmen werde, weil mir nicht gefällt, wie es gelaufen ist. Mir gefällt nicht, wie der gesamte Prozess abgelaufen ist. Mir gefällt nicht, wie ich behandelt wurde, und ich würde mir natürlich wünschen, die positiven Erinnerungen zu behalten."

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Getty Images Kylie Jenner, Bella Hadid, Megan Thee Stallion, Adriana Lima und Vittoria Ceretti bei der Victoria's-Secret-Show 2026 in Los Angeles

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Getty Images Lena Mantler bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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Getty Images Romee Strijd bei der Premiere von "El Ser Querido (The Beloved)" beim 79. Filmfestival Cannes, Palais des Festivals, 16. Mai 2026