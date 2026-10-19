Überraschung: Lena Mantler läuft bei Victoria's Secret Show

Damit hätten wohl die wenigsten gerechnet: Lena Mantler (24) lief bei der diesjährigen Victoria's Secret Fashion Show tatsächlich selbst über den Laufsteg. Zwischen zahlreichen internationalen Topmodels, die mit ihren berühmten Engelsflügeln für Aufsehen sorgten, feierte auch der Social-Media-Star ihren großen Runway-Moment. Und dabei wirkte Lena alles andere als nervös: Selbstbewusst und mit lässiger Pose präsentierte sie einen Look, der sportliche Elemente mit jeder Menge Glamour verband. Die Influencerin trug ein silbern glitzerndes Crop-Top, knappe schwarze Hotpants und hohe Riemchensandalen. Mit ihrem auffälligen Outfit im Stil der 2000er-Jahre musste sie sich neben den erfahrenen Laufstegschönheiten keineswegs verstecken und meisterte den Walk mehr als souverän.

Bei genauerem Hinsehen hatte Lenas Look einige besondere Details zu bieten. Auf ihrem bauchfreien Oberteil prangten der Schriftzug "Pink" und die Zahl 86, während glitzernde Fransen am Saum bei jedem Schritt mitwippten. Auch die schwarzen Hotpants waren mit einem auffälligen Schriftzug versehen. Dazu trug Lena große Creolen und mehrere Halsketten, die ihrem Styling eine zusätzliche Portion Glamour verliehen. Für den wohl ungewöhnlichsten Hingucker sorgte allerdings ihre Tasche: Das silberne Accessoire erinnerte an einen niedlichen Hund und baumelte während ihres Auftritts am Tragegurt.

Wie viel ihr dieser besondere Tag bedeutete, machte Lena anschließend auf Instagram deutlich. Dort gewährte die Wahl-New-Yorkerin ihren Followern Einblicke hinter die Kulissen der Show und schrieb zu ihrem Backstage-Beitrag: "Was für ein Tag", gefolgt von einem Engelsflügel-Emoji. Ihre Fans zeigten sich begeistert und überschütteten die Influencerin in den Kommentaren mit Glückwünschen. Auch einige bekannte Gesichter freuten sich mit ihr. So konnte etwa Romina Palm (27) ihre Begeisterung kaum zurückhalten und kommentierte: "Oh mein Gott, der Wahnsinn!" Für Lena, die sich in den vergangenen Jahren längst auch abseits der sozialen Medien einen Namen in der Modewelt gemacht hat, dürfte der Auftritt bei Victoria's Secret ein ganz besonderer Karrierehöhepunkt gewesen sein.

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Getty Images Lena Mantler auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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Getty Images Backstage beim Victoria's Secret Fashion Show 2026: Lena Mantler am 18. Oktober in Los Angeles

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Getty Images Lena Mantler bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

Getty Images Lena Mantler auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles