Amira Aly schwelgt im innigen Mama-Glück

Amira Aly (34) startet mit ganz viel Herzlichkeit in den Tag – und lässt auch ihre Fans teilhaben. In ihrer Instagram-Story teilte die Moderatorin am Morgen des 20. Oktober eine Nahaufnahme in Schwarz-Weiß, die einen besonders intimen Augenblick ihres Familienalltags zeigt. Darauf trägt sie einen hellen Pyjama mit dunklem Schleifenmuster und drückt ein kleines Kind eng an ihren Oberkörper. Ihr eigenes Gesicht ist nicht zu sehen. Im Mittelpunkt stehen die kleinen Hände, die sich fest an ihren Klamotten festhalten. Für die zweifache Mutter offenbar ein Moment, der ihr besonders viel bedeutet: "Das beste Gefühl der Welt. Die kleinen Händchen und Beinchen, die einen morgens fest umklammern!", schwärmte sie in ihrer Story zu der Aufnahme.

Das Foto zeigt, wie das Kind deutlich die Nähe von Amira sucht. Die ruhige Schwarz-Weiß-Optik lenkt den Blick ganz auf die Verbundenheit zwischen der Moderatorin und ihrem Nachwuchs. Auf große Inszenierung verzichtet sie dabei komplett. Trotz – oder gerade wegen – dieser Zurückhaltung transportiert die Aufnahme eine zärtliche und zugleich entspannte Morgenstimmung. Es ist ein Einblick, der ohne Worte auskommt und den die Ex-Frau von Entertainer Oliver Pocher (48) lediglich mit wenigen Zeilen untermalt. Für ihre Community ist es damit ein seltener, aber umso persönlicherer Blick hinter die Kulissen ihres Alltags als Mutter.

Amira ist Mutter von zwei Kindern und lässt ihre Follower immer wieder an ausgewählten Momenten ihres Familienlebens teilhaben. Dabei entscheidet sie bewusst, was sie zeigt und was privat bleibt. Auch ihr Partner Christian Düren (36) setzt eher auf Privatsphäre im Netz. Anstelle perfekt inszenierter Bilder zeigt sich die Moderatorin in diesem Fall auf einem Schnappschuss im Pyjama.

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Instagram / amiraaly Amira Aly auf ihrer Babyparty, Oktober 2026

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Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025

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Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Mon Cheri Barbara Tag in Schloss Nymphenburg, München, 4. Dezember 2024