Elefanten-Slip war Kriterium für Marcos Forsthaus-Einzug

Wer bei Forsthaus Rampensau Germany einziehen will, braucht offenbar nicht nur Nerven aus Stahl – sondern auch das passende Höschen. Marco Cerullo (37) gehört zum Cast der vierten Staffel und zieht gemeinsam mit Filip Pavlovic (32) in die rustikale Alpen-WG in Kärnten ein. Dass es überhaupt so weit kam, hat offenbar mit einem besonders knappen Kleidungsstück zu tun. Im Promiflash-Interview bei Fame Fighting plauderte der Realitystar nun aus, wie es zu dem Elefanten-Slip kam, der schon auf dem Castfoto für Aufsehen sorgte. Die Idee dazu entstand Monate zuvor. "Im Januar haben wir Turmspringen gemacht. Und ja, wir dachten uns so als Joke: Komm, lass mal irgendwas Verrücktes machen. Lass mal so ein Höschen anziehen und damit vom Dreier springen", erzählte er. Da beide Formate zum selben Umfeld gehören, griff man den Scherz später wieder auf: "Das ist natürlich der gleiche Sender, ProSieben und Joyn ist ja alles gleich. Und dann war das halt so ein bisschen fürs Forsthaus das Kriterium, dass wir dabei sind. Also die haben das verlangt, dass wir das anziehen."

Ernst gemeint war die Ansage ursprünglich allerdings nicht. Schon beim Casting hatten Marco und sein Teampartner das knappe Höschen ins Spiel gebracht – allerdings mit einem Augenzwinkern. "Wir haben natürlich im Casting davon erzählt, wir würden das anziehen – aber haben das eigentlich so als Spaß gemeint", schilderte Marco gegenüber Promiflash. Aus dem Gag wurde anschließend eine feste Vorgabe: "Und dann stand in jedem Briefing, was wir bekommen haben: Denkt bitte an die Elefantenhöschen." Beim textilen Minimalismus bleibt es für den Realitystar aber nicht. Einen eigenen Song zum Format hat er bereits in der Schublade, und die Idee dazu kam von ihm selbst. "Ja, ich hatte mal so eine Idee. Ach komm, mach mal einen Forsthaus-Song", verriet er im Interview. Die Veröffentlichung kündigte er für den kommenden Freitag an: "Und ja, der kommt jetzt am Freitag raus. Also nächste Woche. Und ich bin gespannt."

An seiner Seite geht bei dem Format Filip an den Start. Die beiden Männer sind keine Unbekannten füreinander – kennengelernt hatten sie sich bereits bei Bachelor in Paradise. Insgesamt ziehen in der vierten Staffel zehn Duos und damit 20 Realitystars in die Alpen-WG ein, um sich den Titel der größten Rampensäue Deutschlands zu sichern. Gemütlich dürfte es dabei kaum werden, denn die Konkurrenz ist prominent besetzt. Zu den Mitstreiterinnen von Marco und Filip gehören unter anderem Claudia Obert (65) und Theresia Fischer (34). Auch die Wildcard-Gewinnerinnen Lilli und Jessica Zemer mischen in der rustikalen Behausung mit. Ob sich der Elefanten-Slip im Kampf um den Sieg als Vorteil erweist, wird sich zeigen – zumindest für den optischen Auftritt hat Marco bereits gesorgt.

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IMAGO / BOBO Marco Cerullo, Realitystar

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Joyn/Nadine Rupp/Markus Hertrich Der Cast von "Forsthaus Rampensau Germany" 2026

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IMAGO / Gartner Marco Cerullo und Filip Pavlovic, Realitystars