Fast wie 1995: Brooks Nader ehrt Pamela Anderson

Bei einem Pressetermin in Cannes hat Brooks Nader (29) für einen echten Déjà-vu-Moment gesorgt. Das Model warb dort am 15. Oktober für die Neuauflage der Kultserie Baywatch und entschied sich dafür für einen schwarzen Lederlook, der unweigerlich Erinnerungen an Pamela Anderson (59) weckte. Die Schauspielerin hatte 1995 beim Filmfestival in Cannes in einem fast identischen Outfit ihren Film "Barb Wire" beworben. Dass Brooks ausgerechnet am selben Ort zu einem derart ähnlichen Styling griff, fällt damit sofort ins Auge. Der Termin fand nur wenige Tage nach der Veröffentlichung des ersten Trailers statt, den Fox Anfang der Woche vorgestellt hatte. An der Seite von Brooks posierte außerdem ihr künftiger "Baywatch"-Co-Star Stephen Amell (45). Der entschied sich allerdings gegen Leder und setzte stattdessen auf einen eleganten blauen Anzug.

Im Detail bestand das Outfit des Models aus einem schwarzen Lederkorsett, das sie mit schwarzen Leggings kombinierte. Dazu trug sie hohe schwarze Stiefel, lange Opernhandschuhe und eine Sonnenbrille. Genau diese Zusammenstellung hatte Pamela vor 31 Jahren an der Côte d'Azur getragen – Brooks' Auftritt erinnert damit an den ikonischen Cannes-Look der Schauspielerin. Zugleich passte die Wahl des Outfits zum Anlass: Mit dem Pressetermin rückte Brooks den neuen Ableger der Kultserie ins Rampenlicht. Brooks stand allerdings nicht allein im Rampenlicht: An ihrer Seite posierte ihr "Baywatch"-Co-Star Stephen Amell für die Fotografen. Der Werbefeldzug startete damit optisch im Stil von Pamela Andersons Serienfigur.

Pamela Anderson prägte die ursprüngliche Serie als Rettungsschwimmerin C.J. Parker und wurde durch die Rolle zu einem ihrer bekanntesten Gesichter. Das Original startete 1989 und entwickelte sich zu einem weltweiten TV-Erfolg: "Baywatch" wurde in mehr als 200 Ländern ausgestrahlt und erreichte zu seinen erfolgreichsten Zeiten pro Woche über eine Milliarde Zuschauer. Die Neuauflage soll an dieses Format anknüpfen, die Geschichten jedoch in die Gegenwart holen. Inhaltlich bleibt allerdings vieles beim Alten: Auch das neue Ensemble erlebt an der Küste Südkaliforniens Rettungseinsätze, komplizierte Beziehungen und jede Menge Strandabenteuer. Die Neuauflage umfasst zwölf Episoden und soll im Januar 2027 bei Fox an den Start gehen, ein genauer Premierentermin steht bislang aber noch nicht fest.

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IMAGO / NurPhoto Brooks Nader, Model und TV-Persönlichkeit

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Imago Pamela Anderson in Cannes, 1995

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Getty Images Stephen Amell, September 2025