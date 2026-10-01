Brooks Nader begeistert im winzigen Zebrabikini in Italien

Brooks Nader (29) genießt derzeit einen Kurztrip nach Italien – und setzt sich dabei in einem besonders knappen Zweiteiler gekonnt in Szene. Auf neuen Urlaubsaufnahmen präsentiert sich das Model in einem schwarz-weißen Bikini mit Zebramuster. Der Look besteht aus einem Triangeloberteil mit Spitzenverzierungen und einer kleinen Schleife in der Mitte der Brust. Dazu trägt sie eine tief sitzende Bikinihose, die mit hauchdünnen Bändern und passenden Spitzendetails versehen ist. Auf den Fotos, die Brooks auf Instagram veröffentlichte, posiert sie allein in der Sonne und zeigt ihren wilden Bikini-Look in voller Pracht. Auf einem weiteren Selfie rückt sie den Zweiteiler aus einer anderen Perspektive ins Bild – während sie ganz entspannt aus einer Teetasse trinkt.

Abgerundet wird der Look durch einen Überwurf im gleichen Zebramuster und eine übergroße, runde Sonnenbrille. Bei einer der Posen lässt Brooks den passenden Überwurf lässig von ihrer Schulter gleiten und gibt damit den Blick auf den Bikini frei. Auf Make-up verzichtet sie vollständig; ihre blonden Haare trägt sie streng nach hinten zu einem Dutt gebunden. Bekannt ist Brooks nicht nur als Social-Media-Star mit großer Reichweite: Sie modelte unter anderem für "Sports Illustrated Swimsuit" und stand auch bereits als Schauspielerin vor der Kamera, etwa im Baywatch-Reboot. Ihre Urlaubsaufnahmen gehören inzwischen zu ihren Markenzeichen, denn immer wieder hält sie ihre Reisen mit auffälligen Bademoden-Looks fest.

Schon im August vergangenen Jahres hatte die 29-Jährige bei einem Segelausflug vor Sardinien für Aufsehen gesorgt. Gemeinsam mit ihrem Vater Breaux, ihrer Mutter Holland und ihrer Schwester Sarah Jane war sie dort unterwegs – obenherum trug Brooks nichts, dazu lediglich weiße Häkelshorts, eine Diamantkette und Ohrringe. Die Reaktionen darauf fielen unterschiedlich aus. Brooks ließ sich davon offenbar nicht beirren und sprang kurzerhand vollständig bekleidet in einem gestrickten Gucci-Kleid mit Neckholderausschnitt und High Heels ins Meer. Dazu schrieb sie: "Seid ihr jetzt zufrieden?" Später blickte sie gegenüber Entertainment Tonight auf den Familienurlaub zurück: "Es war die beste Zeit meines Lebens." Ihre ungezwungene Art erklärte sie mit ihrer Kindheit: "Es ist mir egal, dass ich nicht aus Europa komme. Ich komme aus Louisiana. Ich bin in einem reinen Mädchenhaushalt aufgewachsen. Als Schwestern sind wir immer zusammen nackt." Auch ihr Vater habe damit kein Problem: "Mein Vater ist halb blind, deshalb hat er es nicht einmal bemerkt. Er meinte: 'Das ist mir egal.'"

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooks Nader bei den 78. Primetime Emmy Awards in Los Angeles, September 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / brooksnader Brooks Nader, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / brooksnader Brooks Nader, September 2026