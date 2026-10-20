Fremdgeflirtet? "Love Island VIP"-Nelson weint bitterlich

In der zehnten Folge von Love Island VIP gerät Nelson Henry ordentlich unter Druck. Der Grund: Chiara Bartsch vertraut Henna Urrehman an, dass Nelson ihr trotz seiner engen Verbindung zu Henna ebenfalls eine Chance in Aussicht gestellt haben soll. Der Realitystar bestreitet ein ernsthaftes Interesse an Chiara vehement und sucht wenig später das Gespräch mit Martin Braun, um sein Verhalten zu erklären. Dabei kämpft er mit den Tränen – und bricht schließlich weinend zusammen. "Ich will jeden hier kennenlernen – das ist der Sinn der Show. Aber ich habe im gleichen Satz gesagt: 'Ich bin trotzdem 100 Prozent bei Henna.'" Für ihn stehe demnach weiterhin Henna im Mittelpunkt. Dass seine Worte bei Chiara anders angekommen sind und nun Zweifel bei seiner Favoritin auslösen, setzt dem Social-Media-Star offenbar ordentlich zu.

Ins Rollen gebracht hatte die Diskussion Chiara selbst. "Als wir da oben standen, kam er irgendwann mal zu mir und meinte: 'Ich bin so glücklich mit Henna.' Aber ich würde so toll aussehen und auch wenn er happy mit dir ist, will er trotzdem auch noch dem eine Chance geben", schildert sie Henna die angebliche Annäherung. Die reagiert irritiert: "Das finde ich irgendwie cringe und das passt einfach nicht mit dem zusammen, was er mir gesagt hat." Als Nelson Chiara anschließend zur Rede stellt und ihre Version bestreitet, bleibt diese bei ihrer Darstellung. Genervt entgegnet sie: "Jetzt tu bitte nicht so, du hast sehr interessiert gewirkt. Bleib' bei der Wahrheit und nerv bitte nicht." Henna will sich von dem Konflikt aber nicht zu einer Eifersuchtsszene hinreißen lassen. Gegenüber Chiara stellt sie klar: "Ich bin langsam aus dem Alter raus, dass ich so ein Eifersuchtsding schiebe." Im Einzelinterview bezeichnet sie Nelson weiterhin als ihre Nummer eins – betont aber auch, dass sie grundsätzlich offen dafür wäre, andere Männer kennenzulernen.

Dabei hatten Henna und Nelson kurz zuvor noch besonders vertraut gewirkt. Die beiden durften gemeinsam in die Private Suite von "Love Island VIP" ziehen und dort Zeit fernab der übrigen Kandidaten verbringen. Erst wurde im Jacuzzi geturtelt, danach ging es unter der Dusche zärtlich weiter. Auch im Bett wurde es anschließend leidenschaftlich – kurz bevor es noch intimer werden konnte, stoppte Henna die Annäherung jedoch. Einen Bruch bedeutete das zunächst offenbar nicht: Am Ende der Nacht schliefen die beiden eng aneinandergekuschelt ein. Nach diesen vertrauten Stunden trifft Chiaras Schilderung nun auf eine Verbindung, die in der Show bereits weit fortgeschritten schien. Während Nelson unter Tränen darauf beharrt, mit seiner Aussage lediglich dem Konzept der Datingshow gefolgt zu sein, muss Henna die widersprüchlichen Versionen einordnen. Ihr Entschluss, grundsätzlich auch für weitere Bekanntschaften offen zu bleiben, bekommt durch den Fremdflirt-Vorwurf zusätzliche Bedeutung.

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RTLZWEI Nelson Henry, "Love Island VIP"-Kandidat

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Imago Henna Urrehmann bei der LOVE ISLAND VIP Premiere und dem Screening auf Schloss Arff in Köln am 16.09.2026

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RTLZWEI Nelson Henry und Henna Urrehman bei "Love Island VIP"