"Love Island VIP"-Henna & Nelson landen in der Private Suite

Bei Love Island VIP wird es zwischen Henna Urrehman und Nelson Henry intim: Die beiden erhalten eine Nachricht, die ihnen einen besonderen Abend beschert. Die Realitystars dürfen gemeinsam in die Private Suite ziehen. Dort genießen sie ungestörte Zweisamkeit – und auch die übrigen Kandidaten vermuten schnell, dass es zwischen den beiden zum Sex kommen könnte. Ihre Annäherung beginnt im Jacuzzi, wo Henna und Nelson Zärtlichkeiten austauschen. Anschließend geht es unter der Dusche weiter. Danach wird es schließlich auch im Bett leidenschaftlich. Als Nelson auf Henna liegt und die Situation kurz davor ist, noch intimer zu werden, zieht die Beauty jedoch die Bremse. Mit einem klaren "Pause" beendet sie den Moment. Am Ende schlafen die beiden eng aneinandergekuschelt ein.

Wie knapp es tatsächlich war, erzählt Henna im Interview bei "Love Island VIP": "Das war schon sehr, sehr nah vor sehr, sehr intim werden." Dass es letztlich nicht zum Sex kam, war für sie allerdings eine bewusste Entscheidung. Sie wollte Nelson damit zeigen, dass es ihr nicht nur um körperliche Anziehung geht. "Ich finde einfach, dadurch, dass wir nicht sofort intim miteinander geworden sind, ist es einfach so, ich wollt ihm auch zeigen: Hey, ich will dich echt ernst kennenlernen und es ist nicht nur diese sexuelle Anziehung, sondern ich mag dich auch wirklich", erklärt sie. Auch Nelson räumt ein, dass ihm die Zurückhaltung einiges abverlangte: "Es war sehr schwer, sich zu kontrollieren. Sehr, sehr, sehr, sehr schwer bei so einer attraktiven, schönen, jungen Frau." Trotzdem blicken beide am nächsten Morgen glücklich auf ihre gemeinsame Nacht zurück. "Seine Energie ist einfach so angenehm. Ich mag ihn so gerne um mich herum haben. Ich fühle mich hundert Prozent wohl", schwärmt Henna. Nelson spricht sogar bereits von ersten Verliebtheitsgefühlen: "Ich fühle mich wie so ein kleines, 16-jähriges Kind, das sich gerade verliebt hat." Für ihn könnte daraus auch außerhalb der Show mehr entstehen.

Die Verbindung zwischen Henna und Nelson hatte zuvor allerdings bereits für Spannungen in der Villa gesorgt. Nelson war ursprünglich mit Greta Barthel (27) vercouplet, küsste dann aber Henna. Besonders ein Punkt stieß Greta dabei sauer auf – der Realitystar hatte ihr zugesichert, sie direkt zu informieren, falls er Interesse an einer anderen Kandidatin entwickeln sollte. Als den Islandern schließlich Aufnahmen des Kusses zwischen Henna und Nelson gezeigt wurden, spitzte sich der Konflikt weiter zu. Nelson bemühte sich mehrfach um ein klärendes Gespräch, doch Greta wies seine Versuche zunächst zurück. Während die Situation zwischen den beiden angespannt blieb, kamen sich Henna und Nelson immer näher. In der Private Suite hatten sie schließlich die Gelegenheit, ihre Verbindung abseits der anderen Kandidaten weiter zu vertiefen. Die neue Staffel von "Love Island VIP" läuft seit dem 23. September 2026 immer mittwochs bei RTLZWEI, auf RTL+ sind die Folgen jeweils schon eine Woche vorher abrufbar.

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RTLZWEI Henna Urrehman und Nelson Henry bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Nelson Henry und Henna Urrehman bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Greta Barthel und Nelson Henry in "Love Island VIP"