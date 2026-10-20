Gabriela Alves deutet geheime Liebe zu bekanntem Promi an

Gabriela Alves sorgt derzeit für jede Menge Rätselraten. Im Podcast "Truth or Trash" wurde der Realitystar vor einigen Wochen gefragt, wer der berühmteste Mann gewesen sei, mit dem sie im Bett war. Gaby hielt sich jedoch bedeckt und antwortete lediglich: "Kann ich nicht sagen." Auch die Identität des vermeintlichen Promis wollte die Fame-Fighterin nicht preisgeben. Ihre Freundin Marlisa Rudzio (37) heizte die Spekulationen am Rande des Fame-Fighting-Boxabends in Essen zusätzlich an. "Wenn ich seinen Namen nenne, würde ihn wirklich jeder kennen. Ich sage sogar: Ganz Deutschland kennt ihn", betonte sie gegenüber Bild. Die Zeitung will inzwischen erfahren haben, dass es sich bei dem geheimnisvollen Mann um Comedian Oliver Pocher (48) handeln soll. Bestätigt ist ein Date oder eine Liaison zwischen den beiden allerdings nicht.

Ein paar Anhaltspunkte rückte Gabriela im Podcast dennoch heraus: Der Mann komme aus Deutschland und sei blond. Sein Alter und seine Branche verschwieg die Reality-TV-Bekanntheit hingegen bewusst, da diese Details seine Identität offenbar sofort verraten würden. Als Podcasterin Lina Westphal den Namen von Fußballer Lukas Podolski (41) ins Spiel brachte, ging die Realitybekanntheit prompt dazwischen. "Sag nichts mehr. Sag nichts mehr. Sag nichts mehr", forderte sie in "Truth or Trash". Laut Bild soll damit zumindest klar sein, dass der prominente Mann kein Fußballer sei. Unter einem Instagram-Ausschnitt der Podcastfolge tippten User stattdessen unter anderem auf Oliver. Dem Bild-Bericht zufolge sollen entsprechende Gerüchte schon länger die Runde machen. Als der Comedian vor einigen Wochen darauf angesprochen worden sei, habe er lediglich geschmunzelt. Auf aktuelle Nachfragen der Zeitung reagierten demnach weder Oliver noch Gaby.

Warum die Fame-Fighterin die mögliche Verbindung so konsequent unter Verschluss hält, bleibt offen. Auffällig ist lediglich, dass sie Oliver nicht einmal auf Instagram folgt. Marlisa brachte laut Bild eine mögliche Erklärung ins Gespräch: Ihre Freundin könnte eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschrieben haben, eine sogenannte NDA. Eine solche Vereinbarung kann festlegen, dass private Informationen oder Einzelheiten über eine mögliche Beziehung nicht an die Öffentlichkeit gelangen dürfen. Ob ein solches Dokument tatsächlich existiert und wer es gegebenenfalls veranlasst haben könnte, ist nicht bekannt. Ebenso offen bleibt, welche Art von Verbindung zwischen der Fame-Fighterin und dem prominenten Mann überhaupt bestehen soll. Damit beruhen sowohl die Spekulationen um ein mögliches Date als auch die Vermutung, bei dem Unbekannten handele es sich um Oliver, bislang ausschließlich auf Hinweisen und unbestätigten Berichten.

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Imago Gabriela Alves bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting – Promiboxen, vierte Ausgabe, am 11. Oktober 2026 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Oliver Pocher beim Hannover 96 Renntag, Mai 2026

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Imago Marlisa Rudzio, Dezember 2025