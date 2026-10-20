Harry will Dianas legendäres Rachekleid offenbar für Meghan

Es ist wohl eines der bekanntesten Kleidungsstücke der Modegeschichte – und schon bald wechselt es erneut den Besitzer: Prinzessin Dianas (†36) schwarzes "Revenge Dress" kommt unter den Hammer. Prinz Harry (42) soll die Versteigerung genau verfolgen und verhindern wollen, dass die Robe in der Privatsammlung eines anonymen Käufers landet. Wie ein Insider gegenüber RadarOnline berichtete, sei der Herzog von Sussex der Ansicht, das Kleid müsse mit dem Andenken an seine verstorbene Mutter verbunden bleiben – und am Ende seiner Ehefrau Herzogin Meghan (45) gehören. "Er möchte nicht, dass es im Schrank eines Sammlers verschwindet", zitierte das Portal die Quelle. Sotheby's will das begehrte Stück am 9. Dezember 2026 in New York unter den Hammer bringen. Das Auktionshaus erwartet einen Verkaufspreis von umgerechnet zwischen 133.500 und 267.000 Euro. Noch vor dem großen Termin soll das Kleid bei öffentlichen Ausstellungen in London, Hongkong und Genf zu sehen sein.

Entworfen wurde das enganliegende Seidenkleid von der Designerin Christina Stambolian. Es besitzt einen schulterfreien Ausschnitt, einen asymmetrischen Saum und eine fließende Schleppe aus Chiffon. Diana trug es am 29. Juni 1994 bei einer Gala der Serpentine Gallery in London – dazu kombinierte sie schwarze Schuhe, roten Nagellack und einen Perlenchoker mit Saphir und Diamanten. Am selben Abend strahlte ITV ein Interview aus, in dem der damalige Prinz Charles (77), der heutige König Charles III., einräumte, nach dem endgültigen Scheitern seiner Ehe untreu gewesen zu sein. Das Outfit wurde daraufhin als Dianas modische Reaktion auf dieses öffentliche Geständnis verstanden und bekam den Beinamen "Revenge Dress", also Rachekleid. Laut British Vogue hatte Diana die Kreation schon ungefähr drei Jahre zuvor gekauft, zunächst aber für zu gewagt gehalten. Für den Galaabend soll eigentlich eine Robe von Valentino (†93) vorgesehen gewesen sein. Stattdessen entschied sich die Prinzessin kurzfristig für das schwarze Kleid.

Für Harry sei das Stück weit mehr als ein Kleid, hieß es weiter bei RadarOnline. Er sehe darin ein Symbol dafür, dass seine Mutter ihre Macht zurückerobert habe. "Diana trug es, um Charles, Camilla und einer Institution, die sie unglücklich gemacht hatte, Kontra zu geben. In Harrys Augen versteht Meghan diese Geschichte besser als fast jeder andere", erklärte der Insider. Charles und Diana hatten sich im Dezember 1992 getrennt, die Scheidung wurde im August 1996 vollzogen. Im April 2005 heiratete der heutige König dann Camilla. Diana ließ das Kleid im Juni 1997 zusammen mit 78 weiteren Roben zugunsten von Krebs- und AIDS-Hilfsorganisationen versteigern. Zwei Monate später starb sie bei einem Autounfall in Paris. Briege Mackenzie und Graeme Mackenzie ersteigerten das Stück damals für rund 57.000 Euro und bewahrten es seither in ihrer Sammlung auf. Zum neuen Angebot gehört außerdem der von Diana und Christina signierte Auktionskatalog von 1997.

Anzeige Anzeige

SIPA PRESS Prinzessin Diana in London, 1994

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prinz Harry besuchen das Himmah Hub in Nottingham

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, besuchen den Himmah Hub in Nottingham