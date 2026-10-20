Hirnblutung: Knossi trauert um Streaming-Kollege Adam Wolke

Die deutsche Streamingszene trauert um einen ihrer Vorreiter: Adam Wolke alias Skyline TV ist im Alter von nur 36 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht machten sein langjähriger Freund und Kollege Knossi (40) sowie Adams Freundin Verena Ullrich am Dienstag in einem gemeinsamen Instagram-Beitrag öffentlich. "In tiefer Trauer müssen wir euch mitteilen, dass unser Adam leider verstorben ist. Er erlitt eine schwere Hirnblutung infolge eines geplatzten Aneurysmas. [...] Wir sind zutiefst erschüttert und können noch immer kaum in Worte fassen, was passiert ist", heißt es darin. Knossi und Verena waren in seinen letzten Stunden an Adams Seite, wie sie ebenfalls in dem Beitrag mitteilten: "Wir waren bis zuletzt an seiner Seite und haben ihn auf seinem letzten Weg begleitet." Mit diesen bewegenden Worten wandten sich der Moderator und die Freundin des Verstorbenen gemeinsam an die Community, die Adam über viele Jahre hinweg begleitet hatte.

Adam zählte zu den frühen Wegbereitern des sogenannten IRL-Streamings in Europa. Bereits 2013 experimentierte er damit, Livestreams in Full-HD mobil und abseits des klassischen Streaming-Zimmers zu übertragen. Mit seinem Format "SkylineTV LIVE" nahm er sein Publikum live mit an verschiedene Orte, auf Reisen und zu Veranstaltungen im In- und Ausland. Sein technisches Know-how war später auch bei einigen der bekanntesten Namen der deutschen Twitch-Szene gefragt: Für Knossi, MontanaBlack (38) und Trymacs (32) setzte er aufwendige Live-Übertragungen um. Einem noch größeren Publikum wurde Adam 2024 bekannt, als er an Knossis Ausgabe von Big Brother teilnahm. Aus dem Format ging er damals als Gewinner hervor.

Unter Knossis Instagram-Beitrag sammeln sich inzwischen zahlreiche Abschiedsworte von Weggefährten und Influencern. Katja Krasavice (30) richtete sich an die Hinterbliebenen und schrieb: "Mein Beileid und ganz viel Kraft an seine gesamte Familie." Besonders persönlich fielen die Worte von Knossis Ehefrau Lia Knossalla aus: "Du wirst immer unser Kind bleiben, Adam. Niemand wird dich jemals ersetzen können. Du wirst immer in unseren Herzen bleiben." Auch Max Schradin (48) thematisierte den Todesfall in seinem Livestream und bat zugleich darum, die Privatsphäre der Angehörigen zu respektieren. "Was Knossi gepostet hat, ist leider die traurige Wahrheit", erklärte er. Zudem betonte er: "Wir wollen die Privatsphäre der Familie und der Person so gut, wie es geht, schützen. [...] Ich kann euch sagen, dass wir alle, die mit ihm zu tun hatten, sehr geschockt sind und dass man da keine Worte für findet."

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Imago Adam Wolke und Jens Knossalla bei der Premiere von "Michael" in der Uber Eats Music Hall, Berlin, 10.04.2026

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Imago Adam Wolke (Skyline TV) beim Joyn-Live-Event "Der große Kick" in der Lanxess-Arena, Köln, 29.12.2022

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Andreas Wolf Adam Wolke aka Skyline TV bei Knossis "Big Brother"-Edition im Oktober 2024