Dieser Streamer ist Sieger von Knossis "Big Brother"-Edition

Ein weiterer Gewinner verlässt den Container! Nach dem Finale von Promi Big Brother zog Webstar Knossi (38) mit einigen Stars, Content Creator und Streamer-Kollegen in die Räume der TV-Show und startete seine eigene Version. 57 Stunden mussten sich die Bewohner unter dem wachsamen Auge des großen Bruders verschiedenen Challenges stellen. Im Finale standen Knossi, Rapper Finch (34) und der Streamer Adam Wolke aka Skyline TV. Doch schließlich konnte sich Adam durchsetzen und geht als Sieger nach Hause!

Knossi, der mit bürgerlichen Namen Jens Knossala heißt, hat bereits zum zweiten Mal in den "Big Brother"-Container eingeladen. In diesem Jahr lud er neben seiner Partnerin Lia auch wieder einige große Namen ein. So waren unter anderem Marc Eggers (38), Frith Meinecke, DJ Manny Marc (44) und Podcasterin SelfieSandra (25) mit am Start und wagten das Abenteuer. Ebenfalls sind Influencerin Dalia, Alina Khani und Sally Özcan von Sallys Welt (36) dabei gewesen. Aber auch einer der größten deutschen Streamer und Knossis guter Kumpel MontanaBlack (36) stattete der Show einen Besuch ab.

Ob Adam Wolke etwas gewonnen hat, ist nicht klar. Die Siegerin von "Promi Big Brother" 2024, Leyla Lahouar (28) durfte sich vor rund einer Woche allerdings über ein ordentliches Preisgeld von 100.000 Euro freuen. Aber das war noch nicht alles – die Reality-TV-Bekanntheit nahm auch einen Verlobungsring mit aus dem Container, denn ihr Freund und Mitstreiter Mike Heiter (32) machte ihr während der Sendung einen Heiratsantrag!

Andreas Wolf Adam Wolke aka Skyline TV bei Knossis "Big Brother"-Edition im Oktober 2024

Sat.1 Leyla Lahouar, Gewinnerin von "Promi Big Brother" 2024

