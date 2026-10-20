Im Podcast: Zara Tindall stichelt gegen Cousin William

Zara Tindall (45) hat ihrem Cousin Prinz William (44) einen kleinen Seitenhieb verpasst – und damit für viele Lacher gesorgt. In einer Folge des Podcasts "Talk Horse" plauderte die Tochter von Prinzessin Anne (76) gemeinsam mit der Vielseitigkeitsreiterin Pippa Funnell und "Made in Chelsea"-Star Tristan Phipps über eine denkbar unglückliche Begegnung beim Reitturnier in Badminton. Pippa war dort nach zwei Stürzen von Kopf bis Fuß mit Blut und Schlamm bedeckt auf dem Weg zurück zu den Stallungen, als sie ausgerechnet dem Thronfolger über den Weg lief, wie express.co.uk berichtet. Dessen Frage an die lädierte Sportlerin: "Hatten Sie einen guten Tag?" Zara liefert daraufhin trocken die Antwort: "Sieht es etwa so aus?" Der freche Konter sorgt bei den Gesprächsteilnehmern prompt für lautes Gelächter. Damit nimmt die Reiterin Williams Frage mit viel Humor aufs Korn, während Pippa die kuriose Geschichte ihres völlig missglückten Turniertages erzählt.

Wie es überhaupt zu dem blutigen Aufeinandertreffen kam, schilderte Pippa im Podcast ausführlich. Ihr erstes Pferd war auf dem nassen Parcours an einem Hindernis hängen geblieben, woraufhin die Reiterin stürzte und sich durch einen Stollen eine Wunde zuzog. Sie musste sogar per Hubschrauber weggebracht werden, um rechtzeitig für ihren zweiten Start zurück zu sein. Mit dem zweiten Pferd passierte ihr dann exakt das Gleiche: Das Tier blieb mit demselben Bein an derselben Stelle hängen – und Pippa landete erneut im Schlamm. Auf dem anschließenden Rückweg durch Badminton traf die Sportlerin dann auf William. Zaras Ehemann Mike Tindall (48) sieht in dem kuriosen Zusammentreffen immerhin Stoff für ein künftiges Gespräch. Im Podcast scherzt er, die Geschichte könne bei einem Wiedersehen der beiden als Eisbrecher dienen. Tristan setzt noch einen drauf: Ohne Blut und Schlamm würde William Pippa womöglich gar nicht wiedererkennen.

Dass Zara ihrem Cousin gegenüber kein Blatt vor den Mund nimmt, ist nicht neu. Royalautor Robert Jobson beschrieb ihre direkte Art gegenüber der Daily Mail einst so: "Sie kann dem Thronfolger sagen, dass er sich aufgeblasen verhält." Und weiter: "Er akzeptiert das." Jobson führte die Offenheit der Reiterin auf die lange gemeinsame Geschichte der beiden zurück. "Sie kannte ihn, bevor er für Schlagzeilen sorgte", erklärte er dem Blatt. Zudem verfolge Zara keine eigenen Absichten, wenn sie William direkt ihre Meinung sage. Wie eng das familiäre Verhältnis ist, zeigt auch eine besondere Rolle: Zara ist eine der Patentanten von Williams ältestem Sohn Prinz George (13). Privat ist die Royal seit 2011 mit Mike verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder: Mia, Lena und Lucas. In "Talk Horse" berichtet Zara außerdem, dass die Höhen, Tiefen und Verletzungen ihrer jeweiligen Sportkarrieren ihre Ehe und ihren gegenseitigen Zusammenhalt gestärkt hätten. Beide kennen den Leistungsdruck aus eigener Erfahrung: Zara aus dem Reitsport und Mike aus seiner Laufbahn als Rugbyspieler.

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