Isi Glück äußert Interesse an Silbereisens "Schlagerbooom"

Isabel Glück (35) würde ihre Partyschlagerbühne offenbar gerne gegen Florian Silbereisens (45) große ARD-Show eintauschen – zumindest für einen Abend. Nach ihrer Teilnahme bei The Masked Singer machte die Sängerin im Gespräch mit t-online deutlich, dass sie einem Auftritt beim "Schlagerbooom" nicht abgeneigt wäre. Mit einem Augenzwinkern richtete sie sogar ein klares Signal an den Moderator: "Und wenn Florian Silbereisen irgendwann mal bei mir anruft, gehe ich sicherlich ans Telefon." Worauf es ihr bei einem solchen Engagement ankommen würde, machte sie ebenfalls klar: "Am Ende geht es darum, gemeinsam mit den Menschen zu feiern und eine gute Zeit zu haben." Eine Einladung oder ein konkretes Angebot für die Show liegt bislang allerdings nicht vor, die Sängerin bekundet lediglich ihr Interesse. Ihre Aussagen fielen rund um das zehnjährige Jubiläum des "Schlagerboooms", das Florian am Samstag, dem 17. Oktober, feierte.

Seit 2017 steht Isi regelmäßig auf Mallorca auf der Bühne. Inzwischen beschränkt sich ihre Karriere jedoch längst nicht mehr nur auf die Ballermann- und Partyschlagerszene. Aus ihrer Sicht verschwimmen die Grenzen zum klassischen Schlager ohnehin immer stärker. Künstler wie Olaf der Flipper, Heino (87) und Vincent Gross (30) traten bereits auf der Partyinsel auf. Eine Entwicklung, die die Sängerin ausdrücklich begrüßt: "Genau das finde ich am Ballermann so toll! Wir sind hier unglaublich offen, jeder ist willkommen und bekommt eine faire Chance", erklärte sie gegenüber t-online. Über Interpreten aus der traditionellen Schlagerszene und aus anderen Genres auf Mallorca freut sie sich also sichtlich. Ein möglicher Auftritt beim "Schlagerbooom" wäre gewissermaßen der Austausch in die umgekehrte Richtung – von der Insel ins deutsche Samstagabendfernsehen.

Eine andere Seite von sich zeigte Isi zuletzt bei "The Masked Singer". In der aktuellen Staffel verbarg sie sich im Kostüm des "Erdbärs", einer Mischung aus Erdbeere und Bär, und schaffte es bis ins Halbfinale. Dort wurde sie am vergangenen Mittwoch enttarnt. Um ihre Identität möglichst lange geheim zu halten, verstellte Isi gezielt ihre Stimme und wählte Lieder, die man von einer Partyschlagersängerin kaum erwartet hätte. Trotz ihrer zunehmenden TV-Präsenz, zu der auch ein Einsatz als Jurorin bei "Deutschland sucht den Superstar" zählt, beurteilt sie ihre Fähigkeiten nüchtern: "Ich sage immer ganz offen, dass ich sicherlich nicht die größte Sängerin bin", räumte sie gegenüber dem Onlineportal ein. Neue Erfahrungen reizen sie dennoch: "Ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren, mich neuen Herausforderungen zu stellen und Erfahrungen zu sammeln, die ich sonst vielleicht nie gemacht hätte." Schon im Vorfeld der Jubiläumsshow war über genreübergreifende Gäste spekuliert worden. Wegen der Veröffentlichung des Albums "ENCORE" am 16. Oktober wurde über einen Auftritt von Tokio Hotel am Folgetag gerätselt – eine Bestätigung von der Band oder den Sendungsverantwortlichen gab es allerdings nicht.

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Imago Isabel Glück im August 2021

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Imago Florian Silbereisen bei den "Schlagerchampions" 2026 im Velodrom

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Joyn Isi Glück als Erdbär bei "The Masked Singer" 2026