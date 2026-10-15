"The Masked Singer"-Halbfinale: Isi Glück steckte im Erdbär

Im Halbfinale von The Masked Singer ist am Mittwochabend die nächste Maske gefallen: Unter dem niedlichen Erdbär-Kostüm kam Schlagersängerin Isi Glück (35) zum Vorschein. Das Rateteam hatte im Vorfeld die unterschiedlichsten Promis gehandelt – von Heidi Klum (53) über Daniela Katzenberger (40) bis hin zu Isi Glück selbst. Am Ende behielt vor allem einer den richtigen Riecher: Chris Tall (35) bewies ein feines Gespür und erkannte die Sängerin hinter der Maskerade. Isi hatte sich mit ihrer verstellten Stimme bis in die fünfte Ausgabe gekämpft und stand damit dicht vor dem großen Finale auf ProSieben und Joyn. Der Erdbär zählte somit zu den Figuren, die das Rätselraten besonders lange aufrechterhalten konnten, ohne dass die Jurymitglieder eine klare Fährte hatten.

Nach der Enthüllung verriet die Partysängerin auf der Bühne, dass ihr das Verbergen ihrer charakteristischen Stimme anfangs einiges abverlangt habe. "Es war so witzig, seine Stimme so zu verstellen. Ich bin ja sehr rau von der Stimme her", berichtete sie in der Show. Sogar das Produktionsteam befürchtete zu Beginn, dass die Juroren sie wegen ihres einprägsamen Organs blitzschnell entlarven würden. Doch dann entwickelte Isi ihren ganz eigenen Kniff: "Dann habe ich die Erdbär-Stimme gefunden – und konnte auf einmal nur noch so reden." Das Täuschungsmanöver funktionierte glänzend: Auch die Fans, die in der Joyn-App mitfieberten, hatten die Musikerin vor der Demaskierung kaum auf dem Schirm.

Für Isi bedeutete die Teilnahme ausgerechnet aufgrund ihrer Bühnenerfahrung eine ungewohnte Hürde. Anstatt ihre gewohnte Gesangsstimme glanzvoll einzusetzen, musste sie ihren echten Stimmklang konsequent kaschieren und dauerhaft in der Erdbär-Rolle verbleiben. Lange müssen die Zuschauer nun nicht mehr auf die nächste Enthüllung warten: Bereits am kommenden Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, steigt um 20:15 Uhr das große Finale der Staffel, in der schon überraschende Gesichter wie Ruth Moschner (50) enttarnt wurden. Die Entscheidung läuft wie gewohnt auf ProSieben sowie im Stream bei Joyn. Dann fallen auch bei den verbleibenden Undercover-Promis die Würfel – und die Siegerfigur der aktuellen Staffel wird gekürt.

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Joyn Isi Glück als Erdbär bei "The Masked Singer" 2026

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Joyn Ruth Moschner als Three Sixty bei "The Masked Singer" 2026

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ProSieben Chris Tall, Verona Pooth und Michi Beck als Jury in "The Masked Singer"