Kendall Jenner und Jacob Elordi heizen Verlobungsgerüchte an

Kendall Jenner (30) und Jacob Elordi (29) sorgen erneut für Gesprächsstoff. Das Model und der Schauspieler zeigten sich bei der Academy Museum Gala in Los Angeles gemeinsam und heizten damit Spekulationen über eine mögliche Verlobung an, wie People berichtet. Auf dem roten Teppich posierten die beiden zunächst getrennt für die Fotografen, bevor sie kurz vor dem Einlass zusammenfanden und nebeneinander ins Museum gingen. Im Laufe des Abends wurden sie mehrfach vertraut miteinander gesehen. Für zusätzliche Gerüchte sorgt ein Schmuckdetail: Kendall trug einen Diamantring aus der Kollektion Panthère de Cartier. Jacob hatte bereits bei der Oscarverleihung im März ein Schmuckstück aus derselben Reihe präsentiert, allerdings in einer anderen Ausführung. Ob hinter der ähnlichen Schmuckwahl mehr steckt, ist bislang unklar. Eine Verlobung haben die beiden nicht bestätigt.

Neil Dutta, Geschäftsführer des Juwelierunternehmens Angelic Diamonds, hat die Schmuckstücke für Showbiz Cheat Sheet unter die Lupe genommen. Seiner Einschätzung nach verbindet beide Ringe das dreidimensionale Panthermotiv, das typisch für die Cartier-Kollektion ist. Bei Kendalls Schmuckstück stehen Diamanten im Mittelpunkt, während Jacobs Variante zusätzlich mit Smaragden und schwarzem Onyx gestaltet ist. Die unterschiedlichen Designs könnten es zwei Menschen ermöglichen, ihre Zusammengehörigkeit zu zeigen, ohne auf individuelle Vorlieben zu verzichten. Dennoch riet der Experte davon ab, die Schmuckwahl vorschnell als Verlobungshinweis zu deuten. Gegenüber Showbiz Cheat Sheet erklärte er: "Passende Ringe können eine ziemlich romantische Geste sein, aber ich würde daraus nicht sofort Verlobungsgerüchte ableiten. Viele Paare tauschen Ringe aus, lange bevor sie über eine Hochzeit nachdenken, sei es, um einen Jahrestag zu feiern oder einfach, um einander ihre Verbundenheit zu zeigen." Falls Kendall und Jacob ihre Schmuckstücke tatsächlich gemeinsam ausgewählt hätten, könne das laut Dutta auf einen besonderen Augenblick in ihrer Beziehung hindeuten. Einen konkreten Hinweis auf einen bevorstehenden Antrag sieht er darin jedoch nicht.

Ihr Privatleben halten Kendall Jenner und Jacob Elordi weitgehend unter Verschluss. Der Auftritt bei der Academy Museum Gala gilt als ihr erster gemeinsamer Besuch einer offiziellen Veranstaltung. Auch modisch setzten die beiden auf unterschiedliche Looks: Kendall erschien in einem maßgeschneiderten schwarz-weißen Kleid mit Punkten von Valentino, während Jacob einen individuell angefertigten Smoking von Bottega Veneta mit weißem Hemd und Sonnenbrille trug. Für Aufsehen sorgte außerdem ein Video, das sich anschließend in den sozialen Medien verbreitete. Darauf ist zu sehen, wie Jacob Kendall zunächst aus einiger Entfernung filmt, bevor er zu ihr geht und die beiden gemeinsam das Museum betreten. Die Gala lockte zahlreiche weitere prominente Gäste an. Unter ihnen waren Kendalls ältere Schwester Kim Kardashian (45), Taylor Swift (36), Sabrina Carpenter (27), Charlize Theron (51), Hailey Bieber (29), Tom Ford (65), Alexander Skarsgård (50) und Cara Delevingne (34), mit der Kendall jahrelang eine heimliche Romanze nachgesagt wurde.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kendall Jenner und Jacob Elordi daten

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Getty Images Kendall Jenner bei der Met Gala 2026 in New York

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Getty Images Jacob Elordi bei der Premiere von "Wuthering Heights" im State Theatre in Sydney, 12. Februar 2026