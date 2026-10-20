"Love Island VIP" fliegt aus Primetime: Sender äußert sich

Schlechte Nachrichten für die Fans von Love Island VIP: Die beliebte Datingshow mit Moderatorin Sylvie Meis (48) verliert ihren bisherigen Sendeplatz in der Primetime. Ab Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, läuft das Format bei RTLZWEI nicht mehr wie gewohnt um 20:15 Uhr, sondern erst um 22:15 Uhr. Nachdem bereits über die Programmänderung berichtet worden war, äußerte sich nun auch der Sender selbst zu der Entscheidung. "Die Anpassung des Sendeplatzes von 'Love Island VIP' ist Teil unserer laufenden Programmoptimierung", erklärte ein RTLZWEI-Sprecher auf Nachfrage gegenüber spot on news. Gleichzeitig zeigte sich der Sender zuversichtlich, dass die Datingshow auch zu späterer Stunde ihre Zuschauer begeistern könne. Man sei überzeugt, "dass das Format auch um 22:15 Uhr mit seinen emotionalen Geschichten und überraschenden Wendungen für beste Reality-Unterhaltung sorgt", hieß es in dem Statement weiter.

Hinter der Verlegung dürften vor allem die zuletzt schwachen Einschaltquoten im linearen Fernsehen stecken. Laut den Zahlen der AGF verfolgten zuletzt lediglich 150.000 Zuschauer die Liebessuche der prominenten Singles. Auch bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte die Sendung nicht überzeugen. Die beiden jüngsten Ausgaben erreichten lediglich Marktanteile von 1,9 beziehungsweise 2,6 Prozent. Im Streaming scheint das Format dagegen deutlich erfolgreicher zu sein. RTLZWEI bezeichnete "Love Island VIP" gegenüber spot on news als "wahren Streaming-Hit". Zudem verwies der Sender auf die große Aufmerksamkeit, die die Show in den sozialen Medien erhält. Den bisherigen Sendeplatz um 20:15 Uhr übernimmt künftig die Dokusoap "Zuhause im Glück". Dadurch verschieben sich auch die Ausstrahlungszeiten weiterer Sendungen: "Maison Tabou" wird künftig um 0:35 Uhr gezeigt, während "Stranger Sins" erst um 1:30 Uhr beginnt.

Trotz der Verschiebung müssen die Zuschauer nicht auf den gewohnten Doppelpack verzichten. RTLZWEI zeigt auch weiterhin jeden Mittwoch zwei neue Folgen von "Love Island VIP". Wer nicht bis zur TV-Ausstrahlung warten möchte, kann die Episoden bereits eine Woche vorher beim Streamingdienst RTL+ abrufen. Die aktuelle Staffel startete am 23. September 2026 und hält für die Fans einige bekannte Gesichter bereit. Erstmals zog mit Martin Braun sogar ein ehemaliger "Bachelor" in die Villa ein. Neben ihm versuchen unter anderem Jannik Kontalis (30) und Eva Benetatou (34), bei der Liebessuche ihr Glück zu finden. Auch die früheren "Love Island"-Gewinner Paco Herb (30) und Tim Kühnel sind mit von der Partie. Während die prominenten Singles im Fernsehen künftig erst zu späterer Stunde auf Partnersuche gehen, erfreut sich die Show laut Sender online weiterhin großer Beliebtheit. Ob der neue Sendeplatz auch die linearen Einschaltquoten verbessern kann, bleibt abzuwarten.

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RTLZWEI Das "Love Island VIP"-Logo

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RTLZWEI "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

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RTLZWEI Jannik Kontalis und Eva Benetatou bei "Love Island VIP"