"Love Island VIP"-Marla crasht Paco Herbs Flirt mit Chiara

In der zehnten Folge von Love Island VIP gerät Marla Slengards Flirtchaos in der Villa zunehmend außer Kontrolle. Obwohl der Realitystar mit Tim Kühnel vercouplet ist, sucht Marla weiterhin auffällig die Nähe von Paco Herb (30). Im Badezimmer greift sie sogar zum Rasierer und kümmert sich um seine Haare. Dabei tauschen die beiden intensive Blicke aus. Richtig interessant wird es allerdings kurz darauf: Marla entdeckt, wie Paco mit Chiara Bartsch herumalbert, und das scheint ihr so gar nicht zu gefallen. Statt die beiden in Ruhe plaudern zu lassen, mischt sie sich kurzerhand in deren Unterhaltung ein. Das Thema des Gesprächs: ausgerechnet Käse. Marla setzt sich dazu, redet munter mit – und crasht den Flirt der beiden damit ganz nebenbei.

Dass Chiara für sie durchaus eine ernstzunehmende Mitspielerin ist, macht Marla anschließend deutlich: "Chiara gibt auf jeden Fall Gas. Sie flirtet überall ein bisschen – bei Paco, glaube ich, auch", stellt sie in der Kuppelshow fest. Mitten im Gespräch folgt dann eine Ankündigung, mit der niemand gerechnet hat. "Wisst ihr, was heute passiert? Etwas Verrücktes – ich werde keinen Geschlechtsverkehr vor der Ehe mehr haben", verkündet die Influencerin. Paco reagiert trocken: "Das lassen wir mal so stehen." Marla legt scherzhaft nach: "Man muss sich für den Richtigen aufsparen." Daraufhin stichelt Paco gegen ihre Vergangenheit: "Ja, dann spar mal ein bisschen. Die letzten zwei Monate sehen etwas anders aus. Da warst du nicht am Sparen, da warst du spendabel." Auf ihre Nachfrage, woher er das wissen wolle, entgegnet er nur: "Man hat's gehört." Auch Tim schaltet sich ein und will von seiner Couplepartnerin wissen, ob die Behauptung stimmt.

Schon zuvor hatte sich in der Folge ein angespanntes Dreieck zwischen Marla, Tim und Paco entwickelt. Marlas offensichtliche Annäherungsversuche an Paco waren ihrem Couplepartner nicht entgangen. Tim zeigte sich deshalb zunehmend frustriert und suchte das klärende Gespräch mit ihr. Er hatte den Eindruck, dass Marla mit ihrem Verhalten ganz bewusst seine Eifersucht provozieren wolle. Eine Antwort, die seine Zweifel an ihren Absichten ausgeräumt hätte, bekam er bei dieser Aussprache allerdings nicht. Stattdessen setzte sich das Hin und Her fort: Während Marla einerseits mit Tim vercouplet blieb, suchte sie andererseits immer wieder Pacos Nähe.

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RTLZWEI Marla Slengard, "Love Island VIP"-Kandidatin 2026

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RTLZWEI Marla Slengard und Tim Kühnel in "Love Island VIP"

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RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Marla

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