Tim ist frustriert: Ist "Love Island VIP"-Marla zu toxisch?

In der zehnten Folge von Love Island VIP geht es in der Villa erneut hoch her: Das Dreieck aus Marla Slengard, Tim Kühnel (29) und Paco Herb (30) sorgt für jede Menge Zündstoff. Obwohl Marla mit Tim vercouplet ist, sucht sie offensiv die Nähe des anderen Islanders. Im Badezimmer rasiert sie Paco die Haare. Die Intensität, mit der sich die beiden dabei in die Augen sehen, lässt die Stimmung kippen. Tim bleibt das Geplänkel nicht verborgen. Zunehmend frustriert sucht er anschließend das klärende Gespräch mit seiner Island-Partnerin und konfrontiert sie mit seinem Eindruck, dass sie ihn ganz bewusst reizen wolle. "Du willst so ein bisschen dieses Spielchen. Du willst, dass ich eifersüchtig und abgefuckt bin. Ich frage mich halt, warum?", hält er ihr in der Show vor. Eine Antwort, die ihn beruhigt, bleibt aus.

Stattdessen liefert Marla eine überraschend offene Selbsteinschätzung. "Das ist meine toxische Gewohnheit – meine toxische Beziehung zu Männern", gesteht sie ihrem Couple-Partner. Als Tim daraufhin laut darüber nachdenkt, ob er überhaupt der richtige Mann für diese Dynamik sei, stimmt sie ihm zu: "Ja, das ist auch voll fair." Im Einzelinterview distanziert sich Tim klar von solchen Spielchen: "Ich bin fast 30 – ich weiß, wer ich bin. Und wenn ich jemanden kennenlernen möchte, bin ich nicht toxisch." Marla wiederum habe, so erklärt sie, auf die Gemeinsamkeiten der beiden gesetzt und darauf, dass Tim mit ihrer Persönlichkeit umgehen könne. Sollte er ihr aber ständig unterstellen, nur spielen zu wollen, passe es zwischen ihnen vielleicht doch nicht. Tim zieht eine Grenze: "Das ist für mich nicht ganz gesund, das sage ich dir ehrlich." Als "Mega-Red-Flag" sieht sich Marla im Einzelinterview trotz ihres Geständnisses allerdings nicht.

Neu ist der Konflikt nicht: Bereits zuvor hatte Marlas Interesse an Paco für Spannungen in ihrem Couple gesorgt. In der Show lässt sie kaum eine Gelegenheit aus, über die Optik ihres Mitstreiters zu schwärmen, betont aber gleichzeitig, dass sie nichts von ihm will. Paco könne ihr nicht das geben, was sie von Tim bekomme, stellte sie in früheren Folgen klar. Die beiden versöhnten sich daraufhin zunächst. Ein Gespräch unter den Männern ließ Tims Zweifel allerdings schnell wieder aufflammen. Denn Paco beteuerte, dass die Annäherungen von Marla ausgehen würden. Tim machte anschließend deutlich, wo für ihn Schluss ist: Sollten sich solche Situationen wiederholen, werde er die Villa verlassen. Mit dem erneuten Flirt beim Haareschneiden trifft Marla damit genau den Punkt, an dem Tim zuvor bereits seine persönliche Grenze gezogen hatte.

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RTLZWEI Marla Slengard und Tim Kühnel in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Paco Herb und Marla Slengard bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Die Realitystars Marla Slengard und Tim Kühnel bei "Love Island VIP", 2026.