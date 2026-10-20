Nanu? Jonathan Cheban führt Victoria's-Secret-Model aus

Da schaut man zweimal hin! Jonathan Cheban (52) machte am Sonntagabend in West Hollywood eine ziemlich ungewohnte Figur – nämlich die eines Gentlemans mit Begleitung: Der langjährige Freund von Kim Kardashian (45) besuchte gemeinsam mit Model Kailyn Shepherd den angesagten Bird Streets Club. Wie Bilder zeigen, liefen Jonathan und Kailyn Seite an Seite zum Eingang und lächelten dabei gut gelaunt für die anwesenden Kameras. Ein Insider berichtete der Daily Mail über das gemeinsame Beisammensein: "Jonathan und Kailyn haben eine schöne Zeit zusammen. Er verbringt zweifellos gerne Zeit mit schönen Frauen." Kailyn war bereits zuvor bei dem Victoria's-Secret-Event 2026 über den roten Teppich gelaufen und hatte dort für die Fotografen posiert.

Ob hinter dem gemeinsamen Abend ein romantisches Date steckte, geht aus dem Bericht nicht hervor. Fest steht allerdings, dass Jonathan schon seit längerer Zeit keine feste Partnerin mehr öffentlich an seiner Seite präsentiert hat. Seine zuletzt bekannte Beziehung führte er im Jahr 2014 mit der Stylistin Anat Popovsky. In den Jahren danach wurde er lediglich hin und wieder in Begleitung unbekannter Frauen gesichtet. Auch beim Victoria's-Secret-Event war Jonathan übrigens unter lauter vertrauten Gesichtern unterwegs: Während Kylie Jenner (29) über den Catwalk schritt, verfolgte deren Mutter Kris Jenner (70) die Show aus dem Publikum.

Jonathan kennt die Kardashian-Familie bereits seit 2008 und steht neben Kim auch ihren Schwestern Kourtney Kardashian (47) und Khloé Kardashian (42) weiterhin nahe. Dass er und Kim inzwischen seltener zusammen in der Öffentlichkeit auftauchen, erklärte die Unternehmerin Anfang 2026 im Podcast "Khloé in Wonder Land" mit ihrem Familienalltag: "Ich liebe Jonathan. Wir sollten ihn anrufen ... Jonathan und ich verstehen uns gut. Die Sache ist die: Ich habe Kinder bekommen", stellte sie klar. Der Realitystar selbst hatte bereits im März 2025 gegenüber der Daily Mail betont, dass es ihm ausschließlich um die Freundschaft gehe: "Ich will nichts von ihr, ich brauche nichts von ihr. Wir sind seit 15 Jahren befreundet, und ich möchte niemals irgendwelche Probleme haben – indem ich sie mit einem Mann oder geschäftlich zusammenbringe. Ich brauche nichts außer ihrer Freundschaft." Seit August 2026 lebt er aus geschäftlichen Gründen nicht mehr in New York, sondern in Los Angeles – und damit auch räumlich näher am Kardashian-Jenner-Clan.

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Getty Images Jonathan Cheban auf Heidi Klums Halloween-Party im Oktober 2024

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Getty Images Kim Kardashian und Jonathan Cheban auf dem Jingle Ball 2010

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Backgrid / ActionPress Kim Kardashian und Jonathan Cheban