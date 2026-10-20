Tim oder Can? Giuliano Hediger will unbedingt in den Ring

Giuliano Lorenzo Hediger will offenbar wieder in den Boxring steigen – und hat gleich zwei mögliche Gegner im Visier! Neben Realitystar Tim Kühnel (29) könnte sich der Musiker auch einen Kampf gegen Unternehmer Can Kaplan vorstellen. In einem Instagram-Reel, das er in einem geparkten Auto aufnahm, reagiert Giuliano auf eine selbstbewusste Ansage seines potenziellen Kontrahenten. "Es wäre ein einfacher Kampf, bin ich ehrlich, hast nicht die Erfahrung", hatte Can über ein mögliches Duell erklärt. Doch das will Giuliano nicht auf sich sitzen lassen. Er widerspricht entschieden und fordert den Unternehmer kurzerhand heraus. Dabei macht er deutlich, dass Can mit ihm vor einer wesentlich schwierigeren Aufgabe stehen würde als mit Serkan Yavuz (33). Wer tatsächlich sein nächster Gegner werden soll, überlässt Giuliano allerdings nun seinen Fans. In den Kommentaren dürfen seine Follower abstimmen, ob sie ihn lieber gegen Can Kaplan oder Tim Kühnel kämpfen sehen möchten.

Dass er im Ring durchaus etwas draufhat, will Giuliano mit Aufnahmen seines vergangenen Boxkampfs gegen Thiago Oliveira beweisen. In seinem Instagram-Reel zeigt er mehrere Ausschnitte aus dem Duell und erinnert daran, dass er damals trotz eines Gewichtsnachteils von zehn Kilogramm angetreten sei. Dabei habe er sich nicht einmal auf eine professionelle Vorbereitung verlassen können. "Ich hatte nie ein richtiges Trainerteam. Ich habe nur mit einem Kumpel trainiert, habe mir das alles selber beigebracht", erklärt der Realitystar. Für seinen nächsten Auftritt zwischen den Seilen möchte Giuliano deshalb einiges anders machen. "Wenn ich eine lange Vorbereitung habe und ein richtiges Team, sieht das ganz anders aus", ist er überzeugt. Wo er seinen möglichen nächsten Kampf austragen möchte, deutet Giuliano ebenfalls an: In seinem Beitrag verlinkt er neben Can Kaplan auch die Veranstalter von Fame Fighting.

Dass Giuliano ausgerechnet Tim als möglichen Gegner ins Auge gefasst hat, kommt nicht von ungefähr. Bereits bei "Fame Fighting 4" in Essen hatte der Musiker angekündigt, künftig nicht mehr nur als Zuschauer dabei sein zu wollen, sondern selbst die Boxhandschuhe anzuziehen. Mit Tim hat er dabei offenbar noch eine persönliche Rechnung offen. Der Realitystar hatte nämlich Giulianos Ex-Freundin Ariel gedatet. Zudem wirft der Sänger ihm vor, ihm gegenüber nicht ehrlich gewesen zu sein. Die Spannungen zwischen den beiden waren für Giuliano ursprünglich der ausschlaggebende Grund, Tim zu einem Boxkampf herauszufordern. Inzwischen hat sich mit Can allerdings ein weiterer potenzieller Kontrahent ins Spiel gebracht. Ob Giuliano seine Differenzen mit Tim im Ring klärt oder sich stattdessen mit Can misst, bleibt abzuwarten. Bei der Entscheidung sollen jedenfalls auch die Wünsche seiner Instagram-Community eine Rolle spielen.

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RTLZWEI Giuliano Lorenzo Hediger bei "Love Island VIP"

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Imago Can Kaplan bei der Pressekonferenz vor dem Fame Fighting in der Leverkusener Ostermann Arena

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Imago Tim Kühnel bei Fame Fighting in der Grugahalle Essen am 18.10.2025