Adam Wolkes Tod: Knossi meldet sich mit bewegenden Worten

Bewegende Worte von Knossi (40): Der Moderator hat sich am Abend des 20. Oktober auf Instagram von Adam Wolke alias Skyline TV verabschiedet. Um 22:40 Uhr teilte er in seiner Story eine emotionale und persönliche Botschaft, in der er sich bei seiner Community für die große Anteilnahme nach Adams Tod bedankte. Zugleich sprach der Social-Media-Star die Hoffnung aus, Adam könne von oben beobachten, welche Bedeutung er für so viele Menschen hatte. Wie viele Herzen er berührt habe, solle er mitbekommen – davon ist Knossi überzeugt. Zu den Umständen seines Todes äußerte sich der Streamer in dem Beitrag nicht noch einmal. Stattdessen stand sein Dank an all jene im Mittelpunkt, die in den vergangenen Tagen Mitgefühl gezeigt hatten.

"Danke für diese überwältigende Anteilnahme", schrieb Knossi in seiner Story und fügte hinzu: "Ich hoffe so sehr, dass Adam von oben sehen kann, wie viel er den Menschen bedeutet hat und wie viele Herzen er berührt hat. Ich bin mir sicher, es würde ihn unglaublich glücklich machen." Mit den darauffolgenden Worten "Vielen Dank euch allen. Es bedeutet uns unendlich viel" bezog er die weiteren Menschen mit ein, die ihm und Adam nahestehen. Seine emotionale Botschaft versah der sonst so lustige Entertainer mit mehreren Herz-Emojis und einem traurigen Smiley. Zum Abschluss richtete er sich noch einmal direkt an den Verstorbenen: "Adam, wir lieben dich ganz arg!" Dazu setzte er ein weißes Herz und eine Friedenstaube.

Das Bild, das Knossi für seinen Abschied auswählte, bildete einen Kontrast zu den schweren Zeilen. Darauf ist sein verstorbener Streaming-Kollege Adam lächelnd auf einem Stuhl zu sehen. Im Hintergrund ist eine Giraffe in einer grünen Landschaft mit Bäumen und Bergen zu sehen. Auf der Aufnahme trägt er ein schwarzes Basecap, ein weißes T-Shirt und eine dunkelblaue Hose. Während das Foto eine entspannte Stimmung ausstrahlt, machte der eingeblendete Text die tiefe Trauer des Moderators deutlich – ebenso wie seine große Dankbarkeit gegenüber all jenen, die Anteil genommen hatten. Weitere persönliche Details zu Adam teilte Knossi in dieser Story bislang nicht.

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