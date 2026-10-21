Die Kandidaten voten zwei "Love Island VIP"-Mitstreiter raus

In der Villa von Love Island VIP hat es gleich zwei Kandidaten auf einen Schlag erwischt. Moderatorin Sylvie Meis (48) platzt in die Idylle und macht den Bewohnern unmissverständlich klar, dass ihr einige von ihnen schlichtweg zu langweilig sind. Nicht jeder in der Runde lässt erkennen, dass er oder sie tatsächlich auf der Suche nach der großen Liebe ist. Prompt müssen die Frauen und Männer darüber abstimmen, wer sich beim jeweils anderen Geschlecht am wenigsten bemüht. Bei den Herren landen Paco Herb (31) und Giuliano Lorenzo Hediger auf der Liste, bei den Damen trifft es wiederum Chiara Bartsch und Marla Slengard. Es folgt die Überraschung: Zwei Kandidaten werden gehen. Nach einer erneuten Stichwahl der Bewohner verkündet Sylvie das sofortige Aus für Paco und Chiara. Beide müssen ihre Koffer packen und verabschieden sich schweren Herzens von der Gruppe.

Die Frauen begründen ihre Entscheidung für Paco vor allem damit, dass er zu wenig Einsatz zeige und offenbar gar nicht ernsthaft nach einer Partnerin suche. Celina Köther spricht stellvertretend für die Ladys und erklärt: "Er gibt sich keine Mühe hier und einige Sätze sind gefallen, bei denen man merkt, dass er vielleicht nicht die große Liebe sucht." Auch Giuliano wird abgemahnt. "Es wird nicht viel Interesse gezeigt", hält Celina fest. Bei den Frauen übernimmt Rafael Neugart (31) die Rolle des Sprechers. Er verweist auf Marlas wechselnde Aufmerksamkeit und erklärt: "Man hat gestern eine Art Pingpong beobachtet, zu wem sich die Frau am meisten hingezogen fühlt." Als zweite Kandidatin wird Chiara nominiert, weil die Männer bei ihr bislang keine Verbindung erkennen können, für die sie sich wirklich engagieren wolle. "Wir haben gemerkt, dass einfach noch nicht der Mann in der Villa ist, für den es sich gelohnt hat, zu kämpfen", erläutert Rafael die Einschätzung der Herrenrunde.

Für Marla wurde es eng, da sie in den vorherigen Folgen heftig mit Paco flirtete, obwohl sie mit Tim Kühnel vercoupelt war. Obwohl mehrere Bewohner sie darauf hinwiesen, wie widersprüchlich ihr Verhalten sei, spielte sie das Unschuldslamm. Sie suchte das Gespräch mit Paco und behauptete vor den anderen Mitstreitern, er wäre der Unruhestifter, der sie nicht "in Ruhe" lasse. Tim ging das zu weit: "Du willst so ein bisschen dieses Spielchen. Du willst, dass ich eifersüchtig und abgefuckt bin. Ich frage mich halt, warum?" Er ergänzte: "Ich bin fast 30 – ich weiß, wer ich bin. Und wenn ich jemanden kennenlernen möchte, bin ich nicht toxisch."

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RTL ZWEI Sylvie Meis bei "Love Island VIP" 2025.

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RTLZWEI Chiara Bartsch und Giuliano Lorenzo Hediger

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RTLZWEI Paco Herb, Marla Slengard, Eva Benetatou und Jannik Kontalis bei "Love Island VIP"