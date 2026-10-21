Diese Realityshow traumatisierte Kim Kardashian nachhaltig

Eine Tanzshow, die bis heute nachwirkt: Kim Kardashian (46) hat bei "Jimmy Kimmel Live!" in Los Angeles offen über ihre Teilnahme an "Dancing With the Stars" gesprochen. Wie The Hollywood Reporter berichtet, war der Realitystar 2008 in der siebten Staffel angetreten und schon nach drei Wochen wieder raus – was ihr damals offenbar gar nicht so ungelegen kam. "Ich habe ehrlich gesagt fast jeden Abend in meinem Wohnwagen geweint und darum gebetet, rauszufliegen. Es war so schwer für mich", erinnerte sich Kim in der Sendung. Seit ihrem Ausscheiden aus der Tanzshow hat Kim nach eigenen Angaben keinen einzigen Tanz mehr aufs Parkett gelegt. Umso überraschender ist ihr Vorschlag, den sie im Gespräch machte: Sie könne sich eine neue Teilnahme durchaus vorstellen – diesmal allerdings gemeinsam mit ihrer gesamten Familie.

Kim führte ihre Schwierigkeiten bei der Tanzshow vor allem auf ihre damalige Schüchternheit zurück. "Ich war so schüchtern dabei, ich konnte mich selbst nicht überwinden. Ich konnte mich nicht darauf einlassen, weil ich einfach so schüchtern war", erklärte sie bei "Jimmy Kimmel Live!" und ergänzte: "Ich habe danach nie wieder getanzt. Also wirklich, nie. Ich bin traumatisiert. Es hat mich fürs Leben traumatisiert." Als Moderator Jimmy Kimmel einen alten Ausschnitt mit ihr und ihrem damaligen Profitanzpartner Mark Ballas (40) einspielte, wollte die Unternehmerin gar nicht erst hinsehen: "Ich kann es mir nicht einmal ansehen." Dennoch hat sie ihren Schwestern einen familieninternen Wettbewerb vorgeschlagen. "Könntet ihr euch vorstellen, wenn wir eine ganze Kardashian-Jenner-Staffel machen würden, in der wir alle bei "Dancing With the Stars" gegeneinander antreten?", fragte sie in die Runde. Die Reaktion fiel, wie The Hollywood Reporter berichtet, positiv aus: "Wir alle liebten [die Idee] und sagten alle: 'Ja, lasst es uns machen.' Ich weiß nicht, ob sie das jemals machen würden."

Erst vor wenigen Wochen wurde die vierfache Mutter bei einem gemeinsamen Pokerabend mit der Familie an ihren damaligen Auftritt erinnert. Kylie Jenner (29) zeigte das alte Tanzvideo auf einer großen Leinwand. Ein Großteil der Anwesenden wusste bis dahin offenbar gar nicht, dass Kim einst bei der Show mitgemacht hatte. Ein Trost blieb der Gründerin von Skims immerhin: Die Aufnahmen sind so alt und verpixelt, dass es auf YouTube keine HD-Version davon gibt. Komplett aus dem Weg ging sie der Vorführung dann aber doch nicht. Kim stellte sich vor die Leinwand und erinnerte sich sogar an einige ihrer alten Schritte. Mit dem heutigen Abstand blickt sie etwas milder auf die Zeit zurück: "Ich wünschte, ich hätte damals das Selbstvertrauen gehabt, das ich heute habe."

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Getty Images Kim Kardashian beim Opening des Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles, 19. September 2026

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Instagram / krisjenner Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kim Kardashian, Kylie und Kendall Jenner