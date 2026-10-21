Digitale Welt: Prinzessin Kate holt Kids zurück in die Natur

Prinzessin Kate (44) hat ein neues Herzensprojekt vorgestellt: In einer Videobotschaft via Social Media, kündigte sie eine Initiative an, die Babys und Kleinkinder wieder stärker mit der Natur in Verbindung bringen soll. Die Aufnahmen entstanden einen Tag zuvor bei einem Besuch in Cornwall, der vorab nicht angekündigt worden war. An der Seite der Prinzessin war auch Prinz William (44), der sich ebenfalls intensiv mit dem Vorhaben beschäftigt. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie naturnahe Umgebungen gemeinsam mit Kreativität und stabilen Beziehungen die soziale und emotionale Entwicklung von Kindern sowie ihr langfristiges Wohlbefinden stärken können. Wie wichtig ihr das Thema gerade jetzt ist, stellte Kate in der Botschaft deutlich heraus: "Die Natur ist für uns alle eine so außergewöhnliche Umgebung, und in diesem technologiegetriebenen, digitalen Zeitalter war es noch nie so wichtig, wertvolle Zeit im Freien zu verbringen", betont die Prinzessin auf Instagram.

Umgesetzt wird das Projekt vom Royal Foundation Centre for Early Childhood, das Kate mit der Aufgabe betraut hat. Wissenschaftliche Forschung, Praxistests und Erfahrungen aus dem Familienalltag sollen dabei zusammengeführt werden. Unter anderem Forschende, Fachkräfte aus der Frühpädagogik, Wohltätigkeitsorganisationen und Umweltverbände sind dabei involviert. Die Ergebnisse bilden die Basis für ein größeres Programm, das 2027 an den Start gehen für Kindern und ihre Familien in ganz Großbritannien den Zugang zur Natur verbessern soll. Als Gründungspartner unterstützt das Herzogtum Cornwall die Initiative – und da William das Herzogtum leitet, ist er gleich doppelt eingebunden. Eine Umfrage des Zentrums zeigt, wie groß der Bedarf ist: 84 Prozent der Eltern sehen Vorteile von Zeit in der Natur, aber nur 33 Prozent berichten, dass ihre Kinder täglich draußen Natur erleben. 62 Prozent wünschen sich mehr Zeit im Freien und 56 Prozent mehr entsprechende Angebote in Betreuung und Bildung. Kate erklärt dazu: "Ich hoffe, dass wir durch diese praktische, naturbasierte Forschung unterstützende Umgebungen schaffen können, die die Natur leichter zugänglich machen und Babys, kleinen Kindern und ihren Familien im gesamten Vereinigten Königreich zugutekommen."

Mit dem Vorhaben verbindet die Prinzessin zwei Themen, die sie seit Langem begleiten. Seit mehr als einem Jahrzehnt macht sie auf die Bedeutung der ersten fünf Lebensjahre aufmerksam, zuletzt rückte sie zudem die stärkende Wirkung der Natur immer stärker in den Fokus. Während ihrer Krebsbehandlung fand sie selbst Trost bei Aufenthalten im Freien – eine Erfahrung, die später auch in ihre Filmreihe "Mother Nature" einfloss. Darin sprach sie über die erholsame und verbindende Kraft der Natur. Auch frühere Termine prägen das neue Projekt: 2022 besuchte die Prinzessin einen Waldkindergarten in Dänemark und informierte sich dort über das Lernen unter freiem Himmel. 2026 setzte sie sich im italienischen Reggio Emilia mit Konzepten der frühkindlichen Bildung auseinander. Passend zur Projektankündigung veröffentlichte der Kensington Palast außerdem ein neues Porträt der Royal. Fotograf Josh Shinner hatte das Bild während Kates Besuch in Cornwall aufgenommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kate bei einem offiziellen Auftritt

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei einem Besuch des Bute Shinty Club: Prince William und Catherine, Princess of Wales, auf der Isle of Bute