Italienreise endet kulinarisch: Prinzessin Kate kocht Pasta

Mit einem ganz besonderen Abschluss hat Prinzessin Kate (44) ihre zweitägige Reise nach Norditalien beendet: Die Prinzessin von Wales stand am letzten Tag ihrer Reise auf einem Ferienhof in Parma gemeinsam mit dem Team des Agriturismo Al Vigneto am Herd und bereitete Tortelli zu – eine gefüllte Pasta-Spezialität aus der Region Reggio Emilia. Fotos und ein Instagram-Video des Königshauses zeigen die 44-Jährige beim Kneten des Teigs, beim Führen durch die Pastamaschine und beim Füllen der kleinen Teigtaschen. Die Bilder sorgten im Netz schnell für Begeisterung – und ganz Italien diskutiert seither über diesen royalen Kochmoment.

Anschließend versammelten sich laut dem Magazin People zahlreiche Menschen zum gemeinsamen Mittagessen, darunter Pädagoginnen, Familien, Unternehmer und Vertreter der lokalen Gemeinschaft. Im Gespräch mit den Gästen thematisierte Kate die Bedeutung generationsübergreifender Bindungen für die Entwicklung von Kindern – ein Thema, das ihr besonders am Herzen liegt und das auch den Mittelpunkt ihrer gesamten Italienreise bildete. Auf Instagram meldete sie sich zum Abschluss mit einer persönlichen Nachricht: "In den letzten zwei Tagen habe ich in Reggio Emilia hautnah erlebt, wie die Kraft der Natur und der Kreativität die zwischenmenschlichen Beziehungen in den Mittelpunkt der Welt eines Kindes rücken." Sie habe eine "zutiefst bewegende und unvergessliche Zeit" erlebt, schrieb die Prinzessin, und betonte: "Unsere gemeinsame Aufgabe in der frühkindlichen Bildung muss es sein, die Beziehungen zu schützen und zu fördern, die die Grundlage für lebenslanges Wohlbefinden bilden." Mit einem herzlichen "Grazie di cuore" – "Vielen herzlichen Dank" – und ihrem Kürzel C schloss sie die Nachricht ab.

Die Reise nach Reggio Emilia war Kates erste offizielle Auslandsreise seit Dezember 2022 – und damit auch die erste nach ihrer Krebsbehandlung. Im Frühjahr 2024 hatte sie ihre Diagnose öffentlich gemacht, im Januar 2025 dann mitgeteilt, sich in Remission zu befinden. Seitdem baut sie ihre royalen Auftritte schrittweise wieder aus. Schon ihre Ankunft in Norditalien am Mittwoch hatte für Begeisterung gesorgt: Am Flughafen empfingen sie jubelnde Schaulustige mit britischen Fahnen und Schildern wie "Ciao Kate" und "Wir lieben dich, Kate!" Dabei überraschte sie ebenfalls mit ihrem modischen Auftritt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate beim Pastakurs im Resort Al Vigneto in Reggio Emilia, 14. Mai 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate besucht das Kreativzentrum Remida in Reggio Emilia

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate bei einem Besuch in Reggio Emilia