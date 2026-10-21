Einziger Single: Auch für ihn ist "Love Island VIP" vorbei

In der zwölften Folge von Love Island VIP kommt es zu einem überraschenden Aus: Martin Braun muss seine Koffer packen. Grund dafür ist eine neue Couple-Wahl, bei der die Männer nacheinander eine Partnerin an ihre Seite holen dürfen – und zwar völlig unabhängig davon, ob diese bereits gewählt wurde. Martin nutzt seine Chance und entscheidet sich in der Villa für sein altes Duo Celina Köther. Aber damit ist er nicht allein: Auch Giuliano Lorenzo Hediger will mit der 23-Jährigen ein Couple bilden. Die endgültige Entscheidung liegt bei Celina: Sie muss einen der beiden Männer aussuchen. Ihre Wahl fällt am Ende auf Giuliano, dem sie eine Chance geben möchte. Für Martin bedeutet es das Ende seiner Reise: Er bleibt als einziger Kandidat ohne Partnerin zurück und muss die Datingshow verlassen.

Bevor Celina ihre Entscheidung verkündet, stellt sie die beiden Verbindungen gegenüber. "Mit dem einen habe ich tiefere Gespräche. Mit dem anderen habe ich eher die sexuelle Anziehung. Ich muss für mich entscheiden, was wichtiger ist und wem ich eine Chance geben möchte", erklärt sie in der Show. Die übrigen Männer sorgen bei der Couple-Wahl dagegen kaum für Überraschungen und bleiben größtenteils ihren bisherigen Partnerinnen treu. Jannik Kontalis (30) entscheidet sich erneut für Eva Benetatou (34), Rafael Neugart (31) holt sich Greta Barthel (27) an seine Seite und Tim Kühnel (29) bildet ein Couple mit Marla Slengard. Nelson Henry kehrt zu seinem früheren Couple Henna Urrehman zurück.

Für Giuliano wurde es kurz zuvor schon eng. Die Villabewohnerinnen hatten ihn gemeinsam mit Paco Herb (31) als einen der Männer bestimmt, die sich aus ihrer Sicht zu wenig um die Liebessuche bemühten. Nach einer weiteren Abstimmung durfte Giuliano in der Show bleiben, während Paco seine Sachen packen musste. Bei den Frauen traf das Aus Chiara Bartsch. Marla Slengard entging dem Rauswurf nur knapp. Damit war Martins Rauswurf der dritte Exit in der Doppelfolge.

Die neue Staffel läuft seit dem 23. September 2026 immer mittwochs bei RTLZWEI. Auf RTL+ sind die Folgen jeweils schon eine Woche vorher abrufbar.

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RTLZWEI Sylvie Meis, "Love Island VIP"-Moderatorin

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Imago Martin Braun bei der Premiere der 3. Staffel von Love Island VIP auf Schloss Arff in Köln

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RTLZWEI Chiara Bartsch und Giuliano Lorenzo Hediger