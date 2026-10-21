Fragerunde: Ina Borck übernimmt Fabis Instagram-Account

Ina Borck (30) hat kurzerhand das Handy in die Hand genommen und sich am 19. Oktober 2026 den Instagram-Account ihres Partners Fabi geschnappt. Vom Beifahrersitz eines fahrenden Autos aus kündigte sie in einer Story eine spontane Fragerunde an. Fabi sitzt dabei am Steuer und soll die Fragen beantworten, die die Follower über ein eingeblendetes Fragenfeld einsenden können. Den Anlass für die Aktion erklärte der Social-Media-Star ganz locker: "Er ist nämlich am Fahren. Ich hab nichts zu tun. Also schreibt einfach mal ein paar Fragen an ihn rein." Auch ein kleiner brauner Hund ist bei der Fahrt dabei und auf der Rückbank im Hintergrund zu erkennen. Während Fabi sich auf das Fahren konzentriert, sorgt seine Freundin für die Unterhaltung.

In dem Clip spricht Ina direkt in die Handykamera und macht scherzhaft deutlich, wer an diesem Tag das Kommando hat. "So, ich übernehme ihn heute", kündigt sie in der Instagram-Story an. Passend dazu blendet sie die Aufforderung "Welche Fragen soll ich Fabi stellen?" ein – darunter ein Eingabefeld, in das die Fans ihre Fragen tippen können. Die Fragen ihrer Follower möchte Ina später für ein spontanes Interview mit ihrem Partner nutzen. Fabi selbst bleibt dabei eher im Hintergrund, da er sich auf den Straßenverkehr konzentrieren muss. Statt einer durchgeplanten Fragerunde erwartet die Community also ein lockeres Gespräch aus dem Auto heraus – mit spontanen Antworten und ohne vorher festgelegtes Skript.

Für alle, die sie noch nicht kennen, stellt sich Ina in dem Video als Fabis Freundin vor. Ihren Partner spricht sie währenddessen vertraut mit "Schatz" an. Ina wirkt bei der Aktion entspannt und amüsiert, lächelt immer wieder in die Kamera und wirft zwischendurch einen Blick zu dem Hund auf der Rückbank. Auch Inas Outfit sticht in dem Video ins Auge: Sie trägt einen grob gestrickten Pullover mit breiten lila-rosa Streifen und ist mit einem roten Gurt angeschnallt. Mit solchen Storys nimmt sie ihre Follower regelmäßig mit durch ihren Alltag. Diesmal meldet sie sich direkt aus dem Auto, während die Fahrt weitergeht und sie sich den ersten Fragen ihrer Community widmet.

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Instagram / inaontour Ina Borck, 2025

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Instagram / inaontour Ina Borck, März 2026

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Instagram / inaontour Ina Borck, Influencerin

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