Ina Borck (30) wird im Netz mit einer besonders fiesen Nachricht konfrontiert. Auf Instagram startete die Influencerin vor Kurzem eine neue Fragerunde für ihre Follower. Zwischen den zahlreichen Fragen fand sich allerdings auch eine hasserfüllte Botschaft, die sich gegen ihren Körper richtete. "Wie doll tun Bilder von früher weh und jetzt so ein fettes Opfer geworden zu sein?!", wollte ein User von ihr wissen. Anstatt sich von der Anfeindung aus der Ruhe bringen zu lassen, bewahrte die Influencerin Gelassenheit und konterte selbstbewusst. Sie machte deutlich, dass sie ihren eigenen Wert keineswegs über ihre Figur definiere, sondern vielmehr tiefe Dankbarkeit für ihren Körper empfinde – schließlich habe dieser sie durch eine schwere Phase mit Medikamenten, einem Koma sowie tiefen psychischen Krisen getragen. Ina ergriff somit das Wort, um der gehässigen Nachricht eine klare Ansage entgegenzusetzen.

Auf Instagram fand Ina deutliche Worte für den Verfasser der Nachricht: "Keine Ahnung, wer sich nur über seinen Körper oder die Optik seines Körpers definiert, aber das muss ein Mensch mit sehr geringem Selbstwertgefühl sein. Ich zum Beispiel kann sagen, dass ich meinem Körper sehr dankbar bin. Er hat mich durch eine unvorstellbar schwere Zeit getragen, voller Medikamente, durchs Koma, durch Selbstmordgedanken und -versuche und lernt mit mir Tag für Tag alle Fähigkeiten, die man eigentlich im Kleinkindalter erwirbt." Auf diese Weise thematisiert die Influencerin ganz offen die körperlichen und seelischen Strapazen, die hinter ihr liegen. Zugleich betont sie, dass sie gemeinsam mit ihrem Körper erst wieder ganz elementare Fähigkeiten von Grund auf erlernen muss.

Für Ina gehören körperliche Veränderungen ganz selbstverständlich zum Leben dazu. Das betonte sie in ihrer Antwort ebenfalls und blickte dabei auf ihre eigene Vergangenheit zurück: "Ein Körper verändert sich im Laufe des Lebens und ich war öfter schon echt schlank und öfter auch dicki." Ihre jeweilige Figur habe sie zudem nie daran gehindert, die Liebe zu finden. "Ich habe meine Langzeitpartner jeweils mit meiner aktuellen Figur kennen und sie mich lieben gelernt", schrieb die Influencerin weiter. Mit ihrer Antwort macht Ina deutlich, dass sie sich nicht über ihre Figur definiert. Vielmehr rückt sie die Dankbarkeit für alles in den Mittelpunkt, was ihr Körper in den letzten Jahren vollbracht hat – und demonstrierte ihrer Community mit der Reaktion auf die Hassnachricht eindrucksvoll, wie souverän sie solchen Anfeindungen begegnet.

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Instagram / inaontour Ina Borck, Dezember 2025

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Instagram / inaontour Influencerin Ina Borck, Dezember 2025

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