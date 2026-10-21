Gerücht um Olli Pocher und Gaby Alves: Fans sind fassungslos

Läuft da etwa etwas zwischen Oliver Pocher (48) und Gabriela Alves? Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte, dass der Comedian und die 23 Jahre jüngere Reality-TV-Bekanntheit einander nähergekommen sein könnten. Den Stein ins Rollen brachte Gaby selbst, als sie eine mögliche Verbindung zu einem deutschlandweit bekannten Prominenten andeutete. Schnell kam die Vermutung auf, dass es sich dabei um Oliver handeln könnte. Ob die beiden tatsächlich ein Date hatten oder sogar eine heimliche Romanze führen, ist bislang jedoch völlig unklar. Weder der Entertainer noch die Reality-Darstellerin haben sich bisher zu den Spekulationen geäußert. Im Netz sorgt allein die Vorstellung einer möglichen Liaison allerdings für reichlich Gesprächsstoff. Unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash diskutieren zahlreiche Nutzer über das vermeintliche Paar – und viele können offenbar kaum glauben, dass ausgerechnet diese beiden Promis miteinander in Verbindung gebracht werden.

Die Gerüchte um eine mögliche Romanze zwischen Oliver und Gaby sorgen in der Kommentarspalte des Promiflash-Beitrags für zahlreiche Reaktionen. "Also das ist wirklich der größte Käse, den ich je gehört habe", schreibt ein User und macht aus seiner Skepsis keinen Hehl. Andere können sich die beiden offenbar ebenfalls kaum als Paar vorstellen. "Das ist ein Scherz", kommentiert ein Nutzer ungläubig, während ein weiterer zugibt: "Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen." Ein anderer Nutzer wundert sich vor allem über die angebliche Partnerwahl des Comedians und spielt dabei auf dessen Format "Bildschirmkontrolle" an: "Warum hat er im wahren Leben immer was mit Frauen, die normalerweise in seinen Bildschirmkontrollen landen – und zwar nicht positiv." Die Vorstellung einer Romanze zwischen den beiden sorgt damit vor allem für ungläubige Reaktionen.

Ausgangspunkt der Spekulationen war ein pikantes Geständnis von Gaby im Podcast "Truth or Trash". Dort wurde die Reality-TV-Bekanntheit gefragt, wer der berühmteste Mann sei, mit dem sie bislang geschlafen habe. Einen Namen wollte sie allerdings nicht verraten. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte anschließend ihre Freundin Marlisa Rudzio (37). Am Rande des Boxevents Fame Fighting in Essen deutete sie gegenüber Bild an, dass es sich um einen Mann handle, den praktisch jeder in Deutschland kenne. Daraufhin brachte die Zeitung ausgerechnet Oliver als möglichen Kandidaten ins Spiel. Ob der Comedian tatsächlich der geheimnisvolle Promi aus Gabys Vergangenheit ist, bleibt jedoch reine Spekulation. Bislang gibt es weder eine Bestätigung noch konkrete Hinweise darauf, dass die beiden ein Date hatten oder eine Romanze führten.

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Collage: Imago, Imago Collage: Gabriela Alves und Oliver Pocher

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Instagram / gabriela.alves.r Gabriela Alves,September 2025

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Imago Oliver Pocher lächelt, November 2025