Nach Drehschluss: Aus diesen AYTO-VIP-Couples wurde nichts

Beim großen Wiedersehen von Are You The One – Reality Stars in Love kommt die ernüchternde Bilanz der sechsten VIP-Staffel ans Licht: Gleich mehrere Flirts, die vor laufenden Kameras entstanden waren, überlebten den Drehschluss nicht. Was in der Villa noch nach Knistern, Küssen und möglichen Perfect Matches aussah, verlief außerhalb der Datingshow bei keinem dieser vier On-Screen-Couples dauerhaft romantisch. Beim Wiedersehen müssen die Kandidatinnen und Kandidaten nun erklären, woran es jeweils gescheitert ist – und dabei fliegen auch einige Vorwürfe hin und her.

Germain Wolf (25) und Alexandra Leonhard hatten nach Drehschluss zunächst keinen Kontakt mehr. Germain erklärt, bei ihm sei nach den Dreharbeiten privat viel los gewesen. "Für mich ist Reality Reality. Da kann natürlich auch das echte Leben reinspielen, aber für mich war es am Ende einfach nicht wichtig", gesteht er. Co-Star Zoe Müllner hat die Situation anders in Erinnerung: Sie sagt, Germain habe sie nach Drehschluss gebeten, Alexandra "loszuwerden", damit er stattdessen mit Joena Steilen flirten könne. Germain beteuert: "Das habe ich niemals gesagt." Alexandra hingegen bestätigt Zoes Variante der Geschichte. Dennoch sei es kurz vor dem TV-Wiedersehen zur Aussprache gekommen. Was der aktuelle Stand zwischen ihnen ist, können beide nicht recht erklären. "Mir fällt es schwer, das zu definieren. Wir sehen uns, wir tun uns gut. Es ist aber schwierig mit einer Beziehung", schildert Alexandra.

Auch zwischen Raúl Richter (39) und Michelle Bendig hat sich nach Drehschluss nichts Ernsteres entwickelt. Der Ex-GZSZ-Star hatte von Anfang an kommuniziert, er sei nicht auf der Suche nach etwas Festem – er hatte erst kurz vor den Dreharbeiten seine Verlobung mit seiner langjährigen Partnerin Vanessa Schmitt (30) aufgelöst. "Es blieb ehrlicherweise beim Urlaubsflirt", meint er nun. Michelle gibt zu, dass sie Raúl gerne näher kennengelernt hätte, und deutet an: "Eigentlich war es auch so abgemacht." Die beiden hätten ein Datum ausgemacht, an dem Raúl Michelle besuchen sollte – er habe sich dann aber plötzlich nicht mehr gemeldet. "Ich habe es über andere erfahren, dass er nicht kommt. Ich war ein bisschen enttäuscht. Man kann sich schon erwachsener verhalten", kritisiert sie. Böses Blut fließe zwischen ihnen aber trotzdem nicht.

Fabian Hesdahl und Zoe wollten sich nach Drehschluss weiter kennenlernen – der Plan ging zwar zunächst auf, doch gereicht hat es am Ende trotzdem nicht. "Wir haben uns kennengelernt, aber haben dann schnell gemerkt, dass es freundschaftlich besser passt als liebestechnisch", erklärt Fabi. Auch Zoe meint: "Wir haben sowieso nicht zusammengepasst. Aber zusätzlich dazu gab es einen Grund." Fabian habe während der Dreharbeiten eine heimliche Liebelei zu Hause gehabt. Nach dem Dreh habe er die Liaison mit der unbekannten Frau zwar sofort beendet, dennoch habe Zoe Vertrauen verloren. Fabi gibt zu, Zoes Darstellung der Dinge sei korrekt, betont jedoch, zu keinem Zeitpunkt vergeben gewesen zu sein.

Auch Marta Dobrowolska und Johannes Jowovicz haben sich nicht weiter kennengelernt. Die zwei schieden bereits in der ersten Hälfte der Staffel aus, nachdem sie ihr Perfect Match frühzeitig gefunden hatten. "Wir hatten eine wilde Party zu dritt, mit Janice. Danach haben wir nie wieder Kontakt gehabt", beschreibt Marta, was nach ihrem Exit passiert ist. Der Grund: Johannes hatte vor "Are You The One – Reality Stars in Love" eine gute Freundin von Marta gedatet – ein No-Go für sie. Ein erfolgreiches Liebespaar kann die sechste Staffel der beliebten Datingshow jedoch vorweisen: Marwin Klute (29) und Francesca Morgese trafen sich direkt nach den Dreharbeiten wieder und sind heute ein glückliches Paar.

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RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, Moderatorin

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RTL / Katya Bulgakova, RTL / Katya Bulgakova Collage: Germain Wolf, Alexandra Leonhard

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RTL, RTL Collage: "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidaten Raúl Richter und Michelle Bendig

RTL, RTL Collage: "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidaten Fabi und Zoe

RTL / Katya Bulgakova Marta und Johannes, AYTO-VIP-Kandidaten