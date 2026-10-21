"Endlich": Dieses AYTO-VIP-Couple bestätigt seine Beziehung

Bei Are You The One – Reality Stars in Love funkte es zwischen Marwin Klute (29) und Francesca Morgese gewaltig. Trotz Höhen und Tiefen und einiger Tränen verließen die beiden die Datingshow Hand in Hand. Doch wie ging es nach Drehschluss weiter? Beim großen Wiedersehen lassen sie die Katze nun aus dem Sack. "Ich kann es jetzt hier endlich sagen: Ich hab meine einzig wahre Prinzessin gefunden", schwärmt Marwin und gibt stolz bekannt: "Bei uns war es tatsächlich kein Urlaubsflirt. Wir sind seit AYTO zusammen."

Eine Woche nach Drehschluss habe Marwin seine Franci zum ersten Mal in ihrem Schweizer Zuhause besucht – und seither seien die beiden unzertrennlich. Das Paar führt jetzt eine Fernbeziehung und teilt seine Zeit zwischen Deutschland und der Schweiz auf. Ganz ohne Stolpersteine verlief ihr Weg nach der Show allerdings nicht: Francescas Umfeld habe zunächst Zweifel an ihrem Liebesglück geäußert. "[Meine Freundinnen] waren nicht so happy. Ich musste das erst mal erklären", gesteht die Promi Big Brother-Bekanntheit. Mittlerweile habe sich das Problem jedoch gelöst: "Sie haben ihn kennengelernt und finden ihn jetzt super."

Auch das ewige Reizthema OnlyFans ließ sich klären. In der Show sorgte Francescas inaktiver Account mit expliziten Inhalten bei Marwin für Stirnrunzeln. Kurz nach den Dreharbeiten fing der Temptation Island VIP-Star jedoch selbst an, auf der Erotikplattform Content zu posten. "Da hat sich mein Blickwinkel noch mal etwas verändert", gibt er zu und führt weiter aus: "Ich bin da jetzt, was sie angeht, sehr entspannt. Sie kann natürlich machen, was sie möchte." Mittlerweile würden sie sogar zu zweit sexy Content produzieren.

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RTL / Katya Bulgakova Cast AYTO RSIL 2026

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Imago Francesca Morgese beim Reveal Event zu Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Imago Marwin Klute beim Promi Big Brother Reveal Event 2026 im Capitol Theater in Düsseldorf