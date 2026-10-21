"Opferweiber": "Love Island VIP"-Marla lästert mit Henna ab

In der Villa von Love Island VIP steht der Haussegen gewaltig schief. Bei einem Voting kürten die Kandidaten Marla Slengard zu einer Bewohnerin, die sich im Format nur wenig Mühe gibt. Diese Abstimmung hätte der Influencerin beinahe den Platz in der Show gekostet. Marla ist stinksauer und lässt ihrem Frust gemeinsam mit Tim Kühnel (29) und ihrer BFF Henna Urrehman freien Lauf. "Das ist der Neid auch. Das ist das Problem, wenn man mit dummen Leuten arbeitet", wettert sie. Vor allem zwei Mitstreiterinnen bekommen ihr Fett weg: Greta Barthel (27) und Celina Köther. Marla schießt mit deutlichen Worten gegen sie: "Das sind irgendwie ein bisschen Opferweiber."

Henna ist hin- und hergerissen, was den Ausraster ihrer Freundin betrifft. "Andere Frauen Opferweiber zu nennen, ist natürlich keine coole Sache, das macht man nicht. Dennoch verstehe ich, wenn man das mal aus Emotionen heraus sagt", ordnet sie die derbe Wortwahl ein. Statt sich von Marla zu distanzieren, zieht Henna aber ein deutliches Fazit: "Wir sind sehr close. Dann schaukelt sich das ein oder andere hoch, aber dennoch ist alles, was wir gesagt haben, die Wahrheit." Währenddessen tauschen sich Greta und Celina über die Anfeindungen aus. Greta kann sich die Vorwürfe nicht erklären: "Die denken, ich sei die ganze Zeit fake. Ich weiß auch nicht, warum." Celina hat eine Theorie: "Weil man selbst nicht im Reinen mit sich ist. Wenn man sich selbst nicht sicher ist, dann muss man auf andere gehen. Ist einfach so."

Obwohl Celina im Gespräch mit Greta gefasst wirkt, kochen auch bei ihr wenig später die Emotionen hoch. Der heftige Streit unter den Frauen geht ihr im Laufe des Tages immer mehr an die Nieren. Schließlich kann sie die Tränen nicht mehr zurückhalten und weint bitterlich. Trost sucht sie bei dem früheren Die Bachelors-Protagonisten Martin Braun. Die 23-Jährige redet sich den Streit mit den anderen Bewohnerinnen von der Seele. Doch kurz darauf kommt es dicke für Celinas Bezugsperson. Martin muss die Show in der Doppelfolge als dritter Bewohner verlassen.

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RTLZWEI Marla Slengard und Henna Urrehman in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Greta Barthel, "Love Island VIP"-Kandidatin

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RTLZWEI Celina Köther, "Love Island VIP"-Granate