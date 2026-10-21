Pikante Einblicke: Diese Promis plaudern über ihr Sexleben

Manche Promis nehmen kein Blatt vor den Mund, wenn es um ihr Liebesleben geht. So verrieten Kourtney Kardashian (47) und ihr Ehemann Travis Barker (50), dass sie kurz vor der Geburt ihres Sohnes Rocky mit Sex die Wehen anregen wollten. Im November 2023 war der Muttermund der Reality-TV-Bekanntheit bereits drei Zentimeter geöffnet, dennoch wurde sie zunächst aus der Klinik entlassen. In The Kardashians erinnerte sich Kourtney: "Wir sind nach Hause gegangen, haben gegessen, geduscht, in unserem Bett geschlafen und dann Sex gehabt, um die Sache in Gang zu bringen und zu sehen, ob das hilft." Auch Will Smith (58) und Jada Pinkett Smith erlebten 2010 einen besonders leidenschaftlichen Moment – ausgerechnet auf dem Weg zur Oscarverleihung. "Wir fingen an, uns leidenschaftlich zu küssen, und ehe ich mich versah – nun ja, sagen wir einfach, wir haben den roten Teppich verpasst und ich war am Ende fast ungeschminkt", erzählte Jada gegenüber Shape über das Erlebnis in ihrer Limousine.

Auch Megan Fox (40) sorgte 2022 mit einem pikanten Geständnis für Aufsehen. Vor den "Billboard Music Awards" in Las Vegas schnitt die Schauspielerin während ihrer damaligen Beziehung mit Machine Gun Kelly (36) kurzerhand ein Loch in den Schritt ihres blauen Outfits. Sie schrieb ihrer Stylistin anschließend: "War dieses blaue Outfit teuer? Wir haben gerade ein Loch in den Schritt geschnitten, um Sex zu haben." Die reagierte Megan zufolge mit den Worten: "Ich hasse dich. Aber ich repariere es." Ähnlich offen zeigte sich Christina Aguilera (45) im Podcast "Call Her Daddy", als sie über ihre Vorlieben beim Oralsex sprach. Die Sängerin bezeichnete sich als "Verfechterin des Schluckens" und lieferte gleich eine Begründung: "Es enthält viel Eiweiß." Ariana Grande (33) wiederum brachte 2018 mit einer zweideutigen Bemerkung ihre Fans zum Staunen. Auf die Frage nach der Länge ihres Songs "Pete Davidson" antwortete sie in Anspielung auf ihren damaligen Verlobten: "So etwa 25 Zentimeter? Oh Scheiße ... ich meine ... so ein bisschen mehr als eine Minute."

Auch Rebel Wilson (46) sprach 2024 in ihrer Autobiografie "Rebel Rising" ungewöhnlich offen über ihr Sexleben. Die bekannte Schauspielerin verriet darin, dass sie ihr erstes Mal erst mit 35 Jahren erlebt hatte. In ihren Memoiren richtete sie sich direkt an ihren damaligen Partner Mickey Gooch Jr., den Comedian: "Micks, ich weiß, das ist vielleicht neu für dich, wenn du das hier liest, aber ja, du warst derjenige, an den ich meine Jungfräulichkeit verloren habe." Eine ganz andere intime Vorliebe enthüllte Ricky Martin (54) vor Jahren. Gegenüber Blender erzählte der Sänger, dass er sogenannte Golden Showers besonders unter der Dusche genieße. "Ich habe das schon mal unter der Dusche gemacht. Das ist so was von sexy, weißt du, die Körpertemperatur und die Temperatur des Duschwassers sind ganz unterschiedlich", erklärte er.

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Imago Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022

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Getty Images Rebel Wilson bei der Special Screening von "Girl Group" beim TIFF 2026 im Scotiabank Theatre in Toronto

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Instagram / meganfox Megan Fox in einem sexy Outfit