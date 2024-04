Bekam Ricky Martin beim Madonna-Konzert etwa eine Erektion?

Hat Ricky Martin (52) diese Performance etwa ein wenig zu gut gefallen? Am Wochenende war der Sänger als Stargast bei Madonnas (65) Konzert in Miami auf der Bühne. Während des Songs "Vogue" bewerteten er und die Musikerin die Performances von Madonnas Tänzern. Dabei gab es auch einen heißen Lap Dance für den "Livin' la Vida Loca"-Interpreten – und dieser soll sehr gut bei ihm angekommen sein. Auf Instagram behaupten einige Fans, dass sie auf den Videoaufnahmen eine Erektion bei Ricky erkennen können. "Oh mein Gott, man sieht eine deutliche Wölbung" oder "Ach du meine Güte, das scheint ihn ja echt angetörnt zu haben", sind nur zwei von vielen Kommentaren.

Ob es wirklich zu einer Erektion kam oder nicht, weiß am Ende wohl nur Ricky selbst. Vertuschen scheint er den Auftritt jedenfalls nicht zu wollen. Auf seiner Instagram-Seite postete er stolz das heiß diskutierte Video. Dazu schrieb er: "Danke, Madonna, meine Liebe! Es macht immer wieder Spaß, zur Party eingeladen zu werden. Ihr alle, ihr dürft diese Show nicht verpassen!". Madonna kommentierte Rickys Beitrag bisher nicht. Auch auf der Bühne schien sich die "Like A Virgin"-Interpretin ebenfalls nichts anmerken zu lassen. Ganz der Vollprofi zog sie ihre Show bis zum Ende durch.

Ricky war nicht der erste Stargast, den Madonna im Rahmen ihrer "Celebration"-Tour auf die Bühne holte. Zu Gast waren schon Promis wie Kylie Minogue (55), Cardi B (31) oder Pamela Anderson (56) neben ihr. Letztere zeigte sich dabei mit einem auffallend natürlichen Look. Im Gegensatz zu der durchgestylten Madonna erschien Pamela ganz ohne Make-up auf der Bühne. Bei den Fans kam der Mut zur Natürlichkeit sehr gut an. "Wow, Pamela, du siehst mega aus!", schrieb beispielsweise ein Fan auf X.

Instagram / ricky_martin Ricky Martin bei dem Konzert von Madonna, 2024

Instagram / madonna Pamela Anderson und Madonna, Februar 2024

