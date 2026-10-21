Prinzessin Kate verzaubert mit Dianas legendärer Tiara

Prinzessin Kate (44) zog beim Staatsbankett auf Schloss Windsor alle Blicke auf sich. Zu Ehren des omanischen Sultans Haitham bin Tarik versammelten sich dort am Dienstagabend die Gäste. An der Seite von Prinz William (44) präsentierte sich die Prinzessin von Wales in einer bodenlangen, buttergelben Kreation des libanesischen Modeschöpfers Elie Saab (62), wie Express berichtete. Das Design setzte mit einem gerafften Oberteil, einer schmal betonten Taille, einem plissierten Rock und capeartigen Ärmeln elegante Akzente. Für besonderen Glanz sorgte Kates Tiara: Die mit Diamanten und Perlen verzierte Lover's-Knot-Tiara gehörte einst auch zum Schmuck ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana (†36). Queen Mary hatte sie einst in Auftrag gegeben, später lieh Queen Elizabeth II. sie Prinzessin Diana während ihrer Zeit als Prinzessin von Wales. Nach ihrer Scheidung von König Charles III. im Jahr 1996 gab Diana die Tiara an die Königin zurück. Funkelnde Ohrringe und ein Armband aus dem Nachlass von Königin Elizabeth II. ergänzten den Look. Ihr Haar fiel in sanften Wellen über die Schultern. Abgerundet wurde der Auftritt durch die royalen Orden und Schärpen, die Kate zum Staatsbankett trug.

In den sozialen Netzwerken löste Kates Auftritt zahlreiche begeisterte Reaktionen aus. Besonders die berühmte Tiara hatte es den Royalfans angetan. "Die Lover's-Knot-Tiara ist mein absoluter Favorit an der Prinzessin. Sie ist zu ihrem Markenzeichen geworden", kommentierte ein Nutzer auf X. Jemand anderes zeigte sich ebenfalls beeindruckt: "Gerade wenn man denkt, dass sie ihren modischen Höhepunkt erreicht hat, legt sie noch einmal nach." Ein weiterer Fan schrieb: "Wie oft kann man die Prinzessin von Wales als Göttin bezeichnen? Sie ist perfekt." Das Staatsbankett markierte den festlichen Abschluss eines ereignisreichen Tages für die Royals. Während des dreitägigen Staatsbesuchs des omanischen Sultans standen Kate und William König Charles III. (77) und Königin Camilla (79) zur Seite. Bereits zuvor hatten sie am offiziellen Empfang mit Salutschüssen, Nationalhymnen und einer Militärparade teilgenommen. Anschließend begleiteten sie Mitglieder der omanischen Delegation in einer Pferdekutsche durch Windsor. Auch bei ihrem Auftritt am Tag hatte Kate an ihre verstorbene Schwiegermutter Diana erinnert: Zu ihrem grünen Ensemble von Alexander McQueen trug sie die historische Prince-of-Wales-Feathers-Brosche, die bereits Diana getragen hatte.

Die Lover's-Knot-Tiara gehört zu den Diademen, zu denen Kate besonders häufig greift. Auch bei früheren Staatsbanketten trug die Prinzessin von Wales das besondere Schmuckstück. Durch Prinzessin Diana ist die mit Diamanten und Perlen verzierte Tiara eng mit ihrer Familie verbunden: Williams Mutter trug sie während ihrer Zeit als Prinzessin von Wales. Bei ihrem jüngsten Auftritt vereinte Kate gleich mehrere royale Schmuckstücke mit familiärer Geschichte. Neben Dianas berühmtem Diadem trug sie ein Armband aus dem Besitz von Königin Elizabeth II. sowie den Royal Family Order von König Charles III. Auch weitere Mitglieder der Königsfamilie waren beim Staatsbankett in Windsor anwesend. Prinzessin Anne (76) und die Herzogin von Edinburgh gehörten zu den Gästen, die König Charles und Königin Camilla beim hochrangigen Besuch aus dem Oman begleiteten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Catherine, Princess of Wales, trifft zum Staatsbankett für Sultan Haitham bin Tarik al Said auf Schloss Windsor ein

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Catherine, Prinzessin von Wales, treffen zum Staatsbankett auf Schloss Windsor ein

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, beim Garter Day 2026 in Windsor