Tränen bei TI-VIP: Darum war Gloria Schwesinger so emotional

Gloria Schwesinger (34) stellt gemeinsam mit ihrem Partner Michael bei Temptation Island VIP ihre Beziehung auf die Probe – und muss während des Experiments auf ihren Liebsten verzichten. Denn die Paare verbringen die Zeit getrennt voneinander in zwei Villen, umgeben von Verführern und Verführerinnen. Für die Reality-TV-Bekanntheit wurde das offenbar schon früh zur emotionalen Herausforderung: Bereits in der ersten Folge vermisste Gloria ihren Partner so sehr, dass ihr die Tränen kamen. Im Interview mit Promiflash erklärt sie nun, was in diesem Moment in ihr vorging. Plötzlich sei ihr bewusst geworden, wie viel für sie bei diesem Beziehungstest auf dem Spiel stehe. Gleichzeitig habe die erneute Teilnahme Erinnerungen an ihre frühere Temptation Island-Erfahrung mit Ex Nikola (30) geweckt – und damit auch die Angst, dass ihre Beziehung am Ende zerbrechen könnte.

Woher ihre Anspannung rührt, erklärt Gloria im Gespräch mit Promiflash. "'Temptation Island' ist natürlich schon ein krasses Format, weil man einfach seine Beziehung riskiert", sagt sie. Für sie unterscheidet sich die Sendung damit grundlegend von anderen TV-Shows, bei denen die Teilnehmer am Ende Geld oder zumindest einen Bekanntheitsschub mitnehmen können. Bei diesem Format sehe das ganz anders aus. "Bei 'Temptation Island' kannst du eigentlich nur verlieren, nämlich deine Beziehung. Man riskiert es und man hat da natürlich schon irgendwie ein bisschen Angst", erklärt die Prominent getrennt-Bekanntheit. Einen Gewinn, der die möglichen Konsequenzen aufwiegen könnte, gibt es für sie also nicht. Genau dieses Bewusstsein habe sie in den ersten Stunden in der Villa eingeholt.

Vor allem der Einzug löste bei Gloria einen emotionalen Rückblick aus. Schließlich ist es nicht ihre erste Teilnahme an dem Format. Die damaligen Erlebnisse hatte sie nach eigener Aussage gedanklich jedoch weggeschlossen – bis die erneute Teilnahme die Erinnerungen wieder an die Oberfläche brachte. "Bei mir kam in der ersten Folge die Erkenntnis, ich bin wieder bei 'Temptation Island'. Und dann ist auf einmal dieser Flashback gekommen, wie schlimm das eigentlich war, weil ich hatte das alles in eine Kiste gepackt", schildert sie gegenüber Promiflash. Lange ließ sich die Vergangenheit allerdings nicht verdrängen: "Und die Kiste kam wieder: 'Hallo, hier bin ich.' Und das war dann schon ein bisschen krass", erinnert sich Gloria an den Moment, in dem ihr bewusst wurde, worauf sie sich erneut eingelassen hatte.

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Imago Bei Fame Fighting 4 in Essen: Gloria Schwesinger in der Grugahalle, 17. Oktober 2026

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RTL / Jonas Mohr Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, "Temptation Island VIP"-Paar 2026

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RTL / Frank J. Fastner Gloria Schwesinger und Nikola Glumac, "Temptation Island"-Stars