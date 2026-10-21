Verhandelt: Ariel spricht offen über ihre Bachelorette-Gage

Ariel (23) übernimmt ab Montag, dem 26. Oktober, bei 3+ die Rosen und soll für ihren Einsatz als neue Bachelorette ordentlich kassieren. Die Dreharbeiten fanden bereits vor einigen Monaten in Thailand statt, wo insgesamt 21 Männer um das Herz der Reality-TV-Bekanntheit kämpften. Doch nicht nur in Sachen Liebe scheint Ariel hohe Ansprüche zu haben. Auch bei ihrer Gage wollte sie offenbar keine Kompromisse eingehen. Im Gespräch mit GlücksPost verrät sie zwar keine konkrete Summe, macht aber deutlich, dass sie finanziell besser dasteht als ihre Vorgängerinnen. "Ich lasse mich sehr viel besser bezahlen als die anderen No-Names zuvor. Das ist ja klar", stellt sie selbstbewusst klar. Um die Vertragsverhandlungen musste sich Ariel allerdings nicht persönlich kümmern. Das übernahm vollständig ihre Managerin, der sie in finanziellen Angelegenheiten nach eigenen Angaben blind vertraut.

Auch über ihr Liebesleben spricht Ariel in dem Interview überraschend offen. Spekulationen, sie habe bereits vor den Dreharbeiten einen Freund gehabt, lässt die Reality-TV-Bekanntheit nicht auf sich sitzen. "Ich bin zu 100 Prozent single in die Show gegangen", stellt sie im Gespräch klar. Tatsächlich sei sie zuvor ganze zwei Jahre lang ohne Partner gewesen. Bei den Dreharbeiten in Thailand traf die Baslerin dann auf 21 Männer, die unterschiedlicher offenbar kaum hätten sein können. Während sie einige Kandidaten schlichtweg "cringe" fand, blieben ihr andere durchaus im Gedächtnis. Ob sich Ariel am Ende tatsächlich verliebt hat, möchte sie vor dem Staffelstart allerdings noch nicht verraten. Beim Kennenlernen habe sie sich jedenfalls kaum Grenzen gesetzt und auch Flirts und Küsse genossen. Nur in einem Punkt blieb sie konsequent: "Sexuell passiert nichts!" Langweilig dürfte es trotzdem nicht werden, denn Ariel kündigt bereits an: "Das wird eine spicy Staffel!"

Hinter den Kulissen der Kuppelshow ging es für Ariel allerdings weniger glamourös zu, als die traumhafte Kulisse Thailands vermuten lässt. Lange Drehtage, wenig Schlaf und ständige Wartezeiten machten der Baslerin zu schaffen. Auch der Jetlag nach ihrer Rückkehr setzte ihr zu. Insgesamt sei die Produktion sowohl körperlich als auch psychisch ziemlich anstrengend gewesen. Bei der Partnersuche weiß die Reality-TV-Bekanntheit dafür ganz genau, was sie möchte. Als Mutter der zweijährigen Ileyna wünscht sie sich einen bodenständigen, kinderlieben Mann, der etwas Ruhe in ihr Leben bringt und mit ihrem Temperament klarkommt. Mit dem Vater ihrer Tochter, Giuliano Hediger, verbindet sie hingegen weiterhin ein angespanntes Verhältnis. Die beiden wurden 2023 durch ihre Teilnahme an Love Fool bekannt.

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Star

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Star, April 2026

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RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel