Bachelorette Ariel: Reality-TV geht "richtig auf die Psyche"

Ariel (23) begibt sich ab dem 26. Oktober als neue Bachelorette auf die Suche nach der großen Liebe. Die 23-jährige Baslerin hat die Dreharbeiten zur 3+-Kuppelshow in Thailand bereits abgeschlossen. Nach ihrer Rückkehr ist sie wegen des Jetlags, des Stresses und der bevorstehenden TV-Ausstrahlung allerdings noch nicht vollständig im Schweizer Alltag angekommen. Gegenüber 20 Minuten machte der Realitystar nun deutlich, dass hinter den romantischen Dates und den glamourösen Fernsehbildern vor allem eines steckt: harte Arbeit. "Das Drehen an sich ist nicht so: 'Uh, es macht so Spaß!' Es geht richtig auf die Psyche. Auch körperlich ist es anstrengend", erklärte sie. Zum Produktionsalltag gehören lange Drehtage, wenig Schlaf und stundenlange Wartezeiten. Von ihrer eigenen Staffel ist Ariel dennoch überzeugt: "Es wird auf jeden Fall eine legendäre Staffel. Es ist die beste, die es je gegeben hat."

Wie hart Reality-TV werden kann, erlebte Ariel bereits bei einer früheren Produktion. Während einer Challenge brach sie bei rund 40 Grad in der Sonne zusammen. Anschließend kam die Reality-TV-Bekanntheit in einem Zelt wieder zu sich, umgeben von Ärzten und laufenden Kameras. Auch ihre Teilnahme an Promis unter Palmen hinterließ körperliche Spuren: Innerhalb weniger Wochen verlor sie nach eigenen Angaben 4,5 Kilogramm. Bei Formaten mit Rundumüberwachung durfte sie sich tagsüber zudem nicht einfach hinlegen oder die Augen schließen. Während des Dschungelcamps seien es teilweise höchstens fünf Stunden Schlaf gewesen. Und trotz schneller Schnitte und vieler Konflikte im fertigen Format gehört auch jede Menge Leerlauf dazu – vor einer Challenge müsse man mitunter drei Stunden warten. Warum sie trotzdem immer wieder mitmacht? Die Aufmerksamkeit nach einer Show helfe ihr, präsent zu bleiben.

Ariel möchte künftig aber nicht nur als Kandidatin vor der Kamera stehen. Die Baslerin überlegt, in der Schweiz selbst nach neuen Reality-TV-Gesichtern zu suchen und möglicherweise ein eigenes Format auf die Beine zu stellen. Wie weit diese Pläne bereits fortgeschritten sind, behält sie allerdings für sich. Parallel arbeitet der Social-Media-Star an einem persönlichen Herzensprojekt abseits des Fernsehens: Ariel möchte eine eigene, farbenfrohe Kita im Disney-Stil eröffnen. Und auch für die ferne Zukunft hat sie bereits klare Vorstellungen: Mit etwa 50 Jahren möchte sie nicht mehr an Realityshows teilnehmen. Stattdessen schwebt ihr ein Leben im Ausland vor – in einem Haus am Strand und mit drei Kindern.

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Star

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RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

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_ariel__61 Realitystar Ariel im Oktober 2025 in Basel