Versöhnung mit William? Prinz Harry bleibt "optimistisch"

Prinz Harry (42) scheint nach seiner Rückkehr nach Großbritannien auf Versöhnung zu setzen. Der Herzog von Sussex hofft, den langjährigen Familienkonflikt zu beenden und insbesondere das Verhältnis zu seinem Bruder Prinz William (44) wieder verbessern zu können. In einem jetzt veröffentlichten Interview mit dem Magazin GQ sagte er: "Es wurden einige Schlachten geschlagen, und das war auch notwendig. Aber hoffentlich können wir alle einen Schlussstrich darunter ziehen." Auf die Möglichkeit einer Annäherung angesprochen, bezeichnete sich Harry schlicht als "optimistisch". Weiter führte er aus: "Mit all dem, was in der Welt vor sich geht, gibt es Dinge der Vergangenheit, die wir sicherlich alle – ich, meine Familie, ein Teil der britischen Presse – hinter uns lassen würden." Ihm gehe es nun vor allem darum, sich für das Gute einzusetzen.

Mit seinem krebskranken Vater, König Charles III. (77), soll Prinz Harry bereits eine Versöhnung erreicht haben. Das Verhältnis zu seinem Bruder William und dessen Ehefrau Prinzessin Kate (44) gilt Berichten zufolge hingegen weiterhin als angespannt. Ende August kehrte Harry gemeinsam mit Herzogin Meghan (45) und den beiden Kindern Archie und Lilibet aus den USA nach Großbritannien zurück. Zuvor hatte die Familie sechs Jahre lang in Kalifornien gelebt. Anfang 2020 hatten sich der Royal und seine Frau nach dem Zerwürfnis mit dem Königshaus von ihren royalen Pflichten verabschiedet. Dass sich daran durch den Umzug nichts ändert, stellte Charles Anfang September klar: In einem offiziellen Schreiben wurde der Status des Paares mit dem von Privatpersonen gleichgesetzt, wie 20 Minuten berichtet. Als "Seine Königliche Hoheit" beziehungsweise "Ihre Königliche Hoheit" werden Harry und Meghan ebenfalls nicht angesprochen.

Eine Annäherung zwischen Vater und Sohn hatte sich bereits Anfang Juli abgezeichnet. Damals besuchten Harry und Meghan den Monarchen mit Archie und Lilibet in dessen Privatresidenz Highgrove. Für Charles war es das erste persönliche Wiedersehen mit seinen beiden Enkelkindern seit 2022. Laut Mirror dauerte das Treffen rund eineinhalb bis zwei Stunden. Der Buckingham Palace äußerte sich damals nur kurz zu dem Familientreffen. Weitere Details oder Bildmaterial wurden nicht bekannt gegeben. Harry und Meghan sollen die Begegnung positiv aufgenommen und auf weitere Treffen mit ihren Angehörigen gehofft haben. Eine ähnliche Annäherung an Prinz William und Prinzessin Kate ist bislang allerdings nicht erfolgt.

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022