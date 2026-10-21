Vom Elektriker zur Rampensau: So wurde Gigi Birofio TV-Star

Die nächste Reality-Herausforderung steht an: Ab dem 6. November 2026 ist Gigi Birofio (27) in der vierten Staffel von Forsthaus Rampensau Germany zu sehen. Gemeinsam mit seinem besten Freund Peris bezieht der gebürtige Baden-Württemberger die rustikale Alpen-WG, in der die Teilnehmerduos um den Titel der größten Rampensau Deutschlands kämpfen. Holzhütte statt Hochglanzvilla – für Gigi dürfte das kaum ein Problem sein. Denn bevor Gigi mit lockeren Sprüchen und einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein zum Realitystar aufstieg, schlug er einen völlig anderen Weg ein. Der Realitystar absolvierte eine Ausbildung zum Industrieelektriker und stand anschließend erst einmal in einer Fabrik. Innerhalb weniger Jahre wurde aus dem Handwerker dann eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Realityszene.

Seine Fernsehkarriere startete Gigi 2020 in der Datingshow Ex on the Beach. Danach war er in zahlreichen weiteren Realityformaten zu sehen. Einen seiner bislang größten Erfolge feierte er Anfang 2023 im Dschungelcamp, wo er den zweiten Platz belegte. Ende desselben Jahres probierte er sich dann auch sportlich aus: Beim Promiboxen stieg er gegen Can Kaplan in den Ring, musste sich aber schon in der ersten Runde durch K. o. geschlagen geben. Für mindestens genauso viele Schlagzeilen sorgte abseits der Shows sein Liebesleben: Die On-off-Beziehung mit Michelle Daniaux trug er vor laufenden Kameras aus. Ex-Freundin Dana Feist (29) warf ihm nach dem Liebesaus 2023 mehrfaches Fremdgehen vor. 2025 geriet auch seine Beziehung mit Vicky in eine Krise, nachdem Gigi in Villa der Versuchung auf Kuschelkurs mit Kate Merlan (39) gegangen war. Ende 2025 verkündete Vicky nach sechs Monaten Beziehung die Trennung.

In der vierten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" treffen Gigi und Peris auf neun weitere Duos und damit auf insgesamt 18 Konkurrenten. Zur prominenten Besetzung zählen unter anderem Claudia Obert (65) und die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Theresia Fischer (34). Auch die früheren Bachelor in Paradise-Teilnehmer Filip Pavlovic (32) und Marco Cerullo (37) ziehen in die Alpen-WG ein. Komplettiert wird das Feld von Lilli und Jessica Zemer, die sich ihre Wildcard zuvor in der Castingshow "Realitystar Academy" gesichert hatten.

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Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, September 2026

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AEDT Dana Feist mit Gigi Birofio

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Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, September 2026