Laurenz packt aus: Gigi und Brenda hatten Sex im Forsthaus

Laurenz Pesch (25) packt nun erneut über Gigi Birofio (27) aus und erhebt schwere Vorwürfe gegen seinen einstigen Freund. Dieser soll ausgerechnet während der Dreharbeiten zu Forsthaus Rampensau Germany erneut mit Laurenz' Ex-Freundin Brenda Brinkmann (23) geschlafen haben. Im Promiflash-Interview sprach Laurenz jetzt kurz vor seinem Boxkampf gegen Gigi bei "Fame Fighting 4" über den angeblichen Vorfall. "Die waren im Forsthaus. Brenda, Gigi. Und da lief dann wieder was", verriet er. Dabei hatten sich die beiden zuvor gerade erst versöhnt. Doch für Laurenz geht es dabei offenbar längst nicht mehr um Eifersucht, sondern um enttäuschtes Vertrauen. Seine Konsequenz fällt entsprechend deutlich aus: "Ich will mit dir gar nichts mehr zu tun haben."

Gigi habe sich zuvor mehrfach bei Laurenz entschuldigt und sich dabei regelrecht klein gemacht. Nach seiner Rückkehr aus dem "Forsthaus" habe er zum Hörer gegriffen, den Fehltritt eingeräumt und trotzdem an der Freundschaft festhalten wollen. Gegenüber Promiflash verriet Laurenz, was Gigi ihm gesagt habe: "Ja, ich bin ein Hund, was das angeht. Tut mir voll leid. Ich will mit dir befreundet bleiben." Besonders störe Laurenz, dass Gigi die alten Konflikte ausgerechnet vor dem Kampf wieder öffentlich aufgreife: "Ich finde es deswegen sehr dreckig, dass er sich jetzt gerade hier diese ganzen Themen so wieder hochholt und auf cool macht und das Ganze sich sogar damit profiliert mit so negativen Sachen, die eigentlich gar nichts Gutes über ihn aussagen."

Der Ursprung des Zerwürfnisses liegt bereits einige Zeit zurück. Nach den Dreharbeiten zu Villa der Versuchung soll Gigi erstmals mit Brenda geschlafen haben, obwohl sie damals noch mit Laurenz zusammen war. Die brisante Neuigkeit erfuhr dieser später vor laufenden Kameras bei Ex on the Beach. Trotz des Vertrauensbruchs schienen sich die beiden Realitystars dort wieder zu versöhnen und ihre Freundschaft retten zu wollen. Doch der erneute Vorfall im "Forsthaus" hat die alten Wunden offenbar wieder aufgerissen. Während Laurenz durchaus selbstkritisch auf seine eigene Realityvergangenheit blickt, vermisst er diese Haltung bei Gigi: "Da gibt es schon viel, wofür ich mich wirklich schäme", gab er zu. "Und er schämt sich aber nicht für diesen Fehler, den er macht, sondern er feiert sich selber noch dafür. Das finde ich schon ein bisschen übel."

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Imago Laurenz Pesch bei "Fame Fighting", 2026

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Imago Luigi Birofio und Laurenz Pesch bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Laurenz Pesch bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting – Promiboxen 2026 im Atlantic Hotel Essen