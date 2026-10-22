Carole Middleton war Prinz William eine heimliche Stütze

Das Jahr 2024 verlangt Prinz William (44) besonders viel ab. Während seine Ehefrau Prinzessin Kate (44) wegen ihrer Krebserkrankung behandelt wird, muss der Royal zugleich für die gemeinsame Familie da sein. Abseits der Öffentlichkeit erhält er dabei offenbar viel Unterstützung von seiner Schwiegermutter Carole Middleton (71). Royalautor Robert Jobson beschreibt sie gegenüber dem Magazin Hello! als wichtige Stütze für William und dessen Kinder. Carole kümmerte sich demnach regelmäßig um ihre Enkel Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8). Zugleich nahm sie sich Zeit für William und ging mit ihm in den Pub, damit er offen über seine Sorgen sprechen konnte. "Als alles auseinanderfiel und er jemanden zum Reden brauchte, war sie diejenige. Sie nahm ihn mit in den Pub, und sie saßen dort und redeten. Sie war eine gute Gesprächspartnerin, ein kluger Kopf", erzählte der Autor.

Robert macht deutlich, dass Carole in dieser schwierigen Phase nicht nur ihrer Tochter Catherine beistand. Vielmehr sei sie verlässlich für die gesamte Familie präsent gewesen. "[Carole] war da, um William zu unterstützen, und war die ganze Zeit für die Enkelkinder da. Sie war felsenfest", erklärt der Autor weiter gegenüber Hello!. Wie vertraut der Prinz und seine Schwiegermutter miteinander umgehen, zeigte sich auch in der Öffentlichkeit: Beim Royal Ascot 2024 verfing sich Caroles Absatz im Rasen. William reichte ihr kurzerhand die Hand und half ihr aus der misslichen Lage. Die Unternehmerin hielt sich an ihrem Schwiegersohn fest und lächelte ihn dabei an. Beide wirkten in diesem festgehaltenen Moment ausgesprochen entspannt miteinander.

Neu ist dieses enge Verhältnis allerdings nicht: William kennt Carole bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten und soll schon zu Beginn seiner Beziehung mit Catherine einen guten Draht zu deren Eltern Carole und Michael Middleton (77) gehabt haben. Wie herzlich die Middletons den Prinzen aufgenommen hatten, zeigte Michael bei der Verlobung des Paares im Jahr 2010. In einer Erklärung gegenüber den Medien betonte er damals: "Wir alle finden ihn wunderbar und haben ihn sehr ins Herz geschlossen." Auch William sprach im Verlobungsinterview über die besondere Nähe zu Catherines Eltern. "Mike und Carole waren wirklich liebevoll, fürsorglich und sehr lustig und haben mich wirklich herzlich aufgenommen. Deshalb habe ich mich wirklich als Teil der Familie gefühlt, und ich hoffe, dass Kate sich bei meiner Familie genauso gefühlt hat", sagte er. Trotz ihres Alltags mit drei Kindern und zahlreicher royaler Verpflichtungen verbringen William und Catherine weiterhin regelmäßig Zeit mit den Middletons.

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Getty Images Carole Middleton und Prinz William, Royal Ascot 2024

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Getty Images Carole Middleton, 2023

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Getty Images König Charles und Carole Middleton, Juni 2025